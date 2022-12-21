日銀調貨幣政策 金融業對日曝險8,786億

經濟日報／ 記者廖珮君齊瑞甄／台北報導

日銀昨（20）日意外調整貨幣政策的「殖利率曲線管控」（YCC）措施，日本金融市場大震盪。據金管會10月底統計，銀行、證券、保險業對日曝險8,786.2億元，各占海外曝險或可運用資金比例極低，金管會認為影響有限。

銀行局副局長童政彰說，今年全體銀行歷經各主要央行升息挑戰，銀行收益以利息淨收益為大宗，占67%，雖投資部位可能會因利率走升面臨評價損失，但銀行綜合損益部位（OCI）僅占14%，預期各國升息影響都在銀行可承受範圍內。10月底銀行業對日曝險3,974億元，占全體國銀海外曝險僅3.88%，其中投資2,924億元，授信1,050億元，若與去年同期3,708億元、占比4.56%相較，占比略為下滑。

保險業部分，保險局副局長林志憲說，10月底保險業對日曝險4,775億元，占可運用資金1.55%，較去年同期4,490億元略增285億元，後續會提醒業者強化資產配置和風險控管。

證期局副局長張子敏說，日本政策急轉彎，調高公債波動率被視為實質升息，券商都有做風險管理，統計到10月底整體券商對日曝險部位僅37.2億元，部位極低，影響有限。總計銀行、證券、保險業10月底對日總曝險部位8,786.2億元。

【記者楊筱筠／台北報導】日銀轉鷹，讓錯失在便宜低點兌換日圓的哈日族扼腕。昨（20）日根據台灣銀行牌告，日圓現金匯率賣出價攀升至新台幣0.2353元，寫近七個月以來新高，等同結匯新台幣10萬較前波10月21日日圓低點，少換逾3.4萬日圓，相當少了34碗一蘭拉麵。

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