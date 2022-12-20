日本升息！金融業曝險8786億元 金管會：影響有限

日本央行20日意外宣布調整調升公債殖利率，意味著日本將開始微減超寬鬆利率，讓日本金融市場大震盪。據金管會10月底統計，銀行、證券、保險業對日曝險8786.25億元，各占海外曝險或可運用資金比例極低，金管會認為影響有限。

銀行局副局長童政彰說，今年全體銀行都歷經各國主要央行升息的挑戰，銀行收益以利息淨收益為大宗，占67%，雖投資部位可能會因利率走升而面臨評價損失，但銀行綜合損益部位（OCI）僅占14%，因此預期各國升息影響，都在銀行可承受範圍內。

10月底銀行業對日曝險3974億元，占全體國銀海外曝險僅3.88%，其中投資2924億元，授信1050億元，若與去年同期3708億元、占比4.56%相較，占比已略為下滑。

保險業部分，保險局副局長林志憲說，10月底保險業對日曝險4775億元，占可運用資金1.55%，較去年同期4490億元僅略增285億元，後續會提醒業者，強化資產配置和風險控管。

證期局副局長張子敏則說，日本政策急轉彎，調高公債波動率被視為實質升息，券商都有做風險管理也對利率評估掌握及景氣都有做妥善因應，據統計到10月底，整體券商對日曝險部位僅37.25億元，部位極低又非倒債事件，認為影響有限。