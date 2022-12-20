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防疫險理賠暴增103億元 創今年以來單周新高

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
金管會今（20）日公布，今年以來統計至12月19日止，防疫保單已理賠超過387萬件、理賠金額逾1,583億元；疫苗險理賠件數97.7萬件，理賠金額407.08億元，總計雙險的理賠金額共計達到1990.6億元。圖／聯合報系資料照片
金管會今（20）日公布，今年以來統計至12月19日止，防疫保單已理賠超過387萬件、理賠金額逾1,583億元；疫苗險理賠件數97.7萬件，理賠金額407.08億元，總計雙險的理賠金額共計達到1990.6億元。圖／聯合報系資料照片

防疫雙險理賠金額持續大失血。金管會今（20）日公布，今年以來統計至12月19日止，防疫保單已理賠超過387萬件、理賠金額逾1,583億元；疫苗險理賠件數97.7萬件，理賠金額407.08億元，總計雙險的理賠金額共計達到1990.6億元，單周新增理賠103.68億元，這已是連續二周單周理賠新增破百億元。

自今年以來統計至12月19日，防疫險部分，有效保單488萬件，保費收入45.4億元，理賠金額是保費收入的34.8倍以上；疫苗險部分，有效保單242萬件，保費收入10.1億元，理賠金額是保費收入的40倍以上，防疫雙險總件數485萬件。

繼上周更新單周新增額暴增100.2億元，本周同樣也是理賠金破103億元，理賠額和單周新增額都創下該統計以來新高紀錄，估今年全年防疫雙險理賠額將上探2,000億元。

金管會保險局副局長林志憲表示，商品部分，目前僅剩兩家保險業者銷售疫苗險，一家是產險業者針對6歲至18歲者青少年做銷售或是續保件，另一家壽險業則是做團險的疫苗險。

產險業者增資部分，林志憲指出，目前六家產險業已完成增資，增資額832億元，包括富邦產增資150億元、國泰世紀產100億元、中信產90億元（已二度增資完成）、和泰（2207）200億元、新安東京產147億元，兆豐（2886）產20億元；至於已經核准辦理中，則有新安東京產53億元、和泰產60億元、國泰世紀產100億元、中信產65億元，合計這兩波產險業增資潮已達985億元。

短期借款部分，金管會也核准五家申請短期融通借款。據了解，這五家是和泰產、新安東京、兆豐產、富邦產和中信產。

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