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土地銀行大放異彩 獲金管會六大獎項

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

金管會於20日召開本國銀行總經理第54次業務聯繫會議及表揚典禮，臺灣土地銀行一舉榮獲「辦理中小企業放款績優銀行」、「辦理新創重點產業放款績優銀行」、「綠能科技產業特別獎」、「生技醫藥產業特別獎」、「新農業產業特別獎」及「金融服務業公平待客原則表現優良銀行」等六項殊榮，由土地銀行總經理何英明代表出席受獎。

金管會定期邀集銀行公會及本國銀行總經理舉辦本國銀行總經理業務聯繫會議，本次另表揚在公平待客、中小企業放款等領域表現傑出銀行。其中以土地銀行大放異彩，順利拿下六大獎項。　

依金管會評比，土地銀行本期對中小企業、新創重點產業、綠能科技、生技醫藥、新農業放款餘額較前一期大幅增加，因此獲頒「辦理中小企業放款績優銀行」、「辦理新創重點產業放款績優銀行」，以及「綠能科技產業特別獎」、「生技醫藥產業特別獎」、「新農業產業特別獎」第一名榮耀。

而土地銀行也持續落實公平待客原則，金管會也評比土地銀行為本國銀行排名前25%「金融服務業公平待客原則表現優良銀行」，土銀為連續第四年獲金管會表揚，顯見土地銀行長期致力於普惠金融原則。土銀除設有客戶服務中心提供24小時全年無休免費金融諮詢服務，另透過調查服務效率、品質等指標瞭解客戶意見及感受，其客戶110年對土銀服務滿意度平均值高達99.55%。

此外，土地銀行近年亦榮獲經濟部評選為「中小企業信用保證融資業務績優金融機構」、「協助青創業者取得創業初期營運資金績效卓越」，以及金管會評比「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案優等銀行」、「辦理中小企業放款績優銀行」，中央銀行評選為「中央銀行中小企業專案貸款績優金融機構」等殊榮。

土地銀行董事長謝娟娟自上任以來即提出「業務數位化」、「授信均衡化」、「獲利多元化」、「人力優質化」及「落實企業社會責任」等五大策略。以土地銀行本期針對中小企業與新創、綠能、生技及新農業等產業持續擴大放貸規模為例，較過去不動產貸款龍頭角色有所不同，即為授信均衡化與落實企業社會責任，有效提供新興綠色產業資金活水。

土地銀行除主辦永續績效連結聯貸案及發行可持續發展債券，並聚焦綠色能源產業商機，例如太陽能光電、離岸風電、再生能源等，更善用信保機制協助中小企業取得融資。同時，土銀運用「建築綠色融資行銷方案」鼓勵建築業建造綠建築、使用綠色建材、節能低碳及耐震設施。另土地銀行也以身作則，在111年簽署赤道原則，持續在整體環境、社會及經濟正向發展扮演更積極的角色。

土地銀行 金管會

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