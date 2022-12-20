合庫銀行中小企業放款及公平待客榮獲金管會肯定

合作金庫銀行近年在雷仲達董事長帶領下，在中小企業放款、協助均衡區域發展、金融知識宣導及提升服務品質之各項業務辦理成效良好，獲金管會評選為110年度績效優良之銀行，頒發「辦理中小企業放款績優銀行優等銀行」、「中部地區均衡區域發展特別獎」、「花東地區均衡區域發展特別獎」、「小型及新創企業融資特別獎」、「熱心參與走入校園與社區辦理金融知識宣導活動」及「金融服務業公平待客原則表現優良銀行」等獎項肯定。

110年合作金庫銀行對中小企業放款金額突破8,200億元大關，達8,241億元，較109年增加617億元，貢獻度在全體銀行間名列前茅，111年更奪下金融界奧斯卡「菁業獎」最佳中小企業金融獎特優殊榮。合作金庫銀行向來關心與支持中小企業的發展，為扶植中小企業提早因應推動轉型，降低經營風險，於111年11月舉辦「中小企業永續金融轉型共識營」，將ESG轉化為中小企業之策略成長動能，攜手共同激盪出中小企業落地減碳的解決方案。合庫將持續提供中小企業最佳的融資服務，強化中小企業融資能量，並善用中小企業信用保證基金之保證機制，提供最迅速確實之資金服務，全力配合政府政策並善盡企業社會責任。

為營造友善金融消費環境，合作金庫銀行熱心積極參與金管會「走入校園與社區辦理金融知識宣導活動」，由該行專業金融講師，深入地區中、小學宣導金融基礎知識，110年共計宣導達39場，使金融知識有效落實於社會基層，榮獲金管會「熱心參與走入校園與社區辦理金融知識宣導活動」之表揚。

除在前述領域表現傑出，合作金庫銀行更高度重視落實消費者保護，積極建立公平待客的企業文化，為加強營造金融友善環境，合作金庫銀行加速規劃全面布建視障語音ATM，將透過便利與友善的服務落實普惠金融，在全體同仁努力不懈下，合作金庫銀行於推動公平待客原則的成效卓著，各界有目共睹，111年8月榮獲「今周刊2022財富管理銀行暨證券評鑑」之「最佳銀色友善獎」殊榮；在金管會公布111年公平待客原則評核結果，榮獲銀行業評比前25%表現優良銀行的殊榮，努力成果獲得肯定。

雷仲達表示，合作金庫銀行未來仍將積極參與「走入校園與社區金融知識宣導活動」，另身為台灣系統性重要銀行，合作金庫銀行責無旁貸，未來仍將持續努力，秉持「以客為本，以客為先，待客以誠」的理念全心服務，並持續配合金管會之政策，力挺中小企業及新創業者提供發展所需資金，協助台灣中小企業及新創重點產業發展，提升產業競爭力，賡續支持政府推動「六大核心戰略產業」貸款專案，深入台灣基層金融，深耕服務在地客戶，有效拓展工業區客源，擴大授信規模，期許中小企業放款再創佳績。合作金庫銀行並將就「建立公平待客文化」、「強化金融科技應用」、「加強內控內稽」、「提供友善金融服務」、「落實誠信經營」五個面向積極優化，提升服務品質，發揮營運功能，精進公平待客具體作為，履行對客戶的承諾，永續為客戶服務。