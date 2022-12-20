富邦人壽攜手醫護、警政 共築失智守護網

富邦人壽昨(19)日表示，連續七年支持中華民國老人福利推動聯盟(簡稱老盟)推廣防走失「愛的手鍊」，經委託專業評比機構執行SROI (Social Return on Investment)社會投資報酬評估，富壽每贊助投入新台幣1元，即產生14.59元的社會價值。

愛的手鍊印有24小時協尋專線及個人代碼，透過SROI方法分析顯示，投入愛的手鍊所創造社會價值，主要來自下列四大面向。

一、串聯社區鄰里、友善商家等，攜手全台警察搭起高效率協尋網絡。

二、為失智高齡長輩降低走失風險、提升外出安全感，並實現自由行動尊嚴。

三、協助家屬減輕照護壓力與獲得喘息機會。

四、經由推動首創醫院發送模式，提升醫病信任關係優化失智診療服務。富壽支持老盟至今，將關懷影響力擴及逾1.2萬個照護家庭。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，衛福部於長照十年計畫2.0提醒，高齡危機、失智海嘯發生在即，為挺身回應未來台灣社會的議題挑戰，富壽除協助大眾強化失能、長照風險保障，同時支持老盟推動提升愛的手鍊配戴率，聯手於全台百間醫療院所導入醫師確診送手鍊的友善服務。

中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿則表示，感謝衛福部社會及家庭署20年來合作失蹤老人協尋中心，以及富壽投入議題倡議並給予愛心支持，合作取得台北、台中、桃園、新竹、苗栗、嘉義、南投、澎湖、金門等縣市政府支持，一起建立診斷失智確認即發放免費愛的手鍊綠色通道，幫助更多失智高齡長輩加速獲得預防走失協尋守護。

為提供失智高齡長輩社區中的安全自由行動權，富壽與老盟共同呼籲社會大眾一起關心身邊長輩，一旦發現失智徵兆或有走失之虞，應及早就醫並申請配戴愛的手鍊，失智高齡長輩配戴愛的手鍊後，獨自外出能獲得社會協尋機制守護，心理安全及自我尊嚴等感受均大幅提升，因專案效益及重要性廣獲關懷個案認同，有效長期配戴率亦高達近九成。

擁有近四年配戴資歷的王爺爺表示，罹患失智症後方向感、記憶力等都開始變差，以前每次出門總需太太撥出時間陪同，現在戴上愛的手鍊出門很有安全感，「因為我知道它一定能帶我找到回家的路」。

透過結合失蹤老人協尋中心24小時全年無休服務，與各界攜手共築愛心守護網絡預防走失，配戴愛的手鍊可提供近100%的尋獲率。

對合作確診發送醫師及個管師而言，在引導申請配戴愛的手鍊過程中，因給予個案更加即時且貼切需求的防走失照顧，能促進醫病間的信任關係，同時增進自身對預防走失議題的瞭解。

對投入走失協尋警察來說，運用愛的手鍊上所印製的24小時協尋專線及個人代碼，幫助迷途失智者成功返家的工作效率不但明顯提升，更增進了工作成就感。

從事協尋工作逾20年的王警員則肯定，若走失者配戴愛的手鍊能幫助警察快速辨認身分，完成協尋時間每周至少快了三小時。