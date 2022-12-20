遠雄人壽攜手南市府、果陀 推綠色照護

遠雄人壽（5859）昨(19)日表示，氣候變遷帶來的影響已成為全球政府及企業最關注的議題之一，從政府淨零政策、企業減碳作為，到公益活動都匯聚一股綠色浪潮。

遠雄人壽今年持續攜手臺南市政府及果陀劇場合作推動藝術工作坊，於課程中融合台南綠都人文地景，以「綠色照護」概念，結合園藝及藝術輔療，引導家庭照顧者與自然接觸，透過五感啟發，調和長期照顧之緊繃身心壓力。

遠雄人壽實踐企業社會責任，串聯市府長照、家照及社會安全網資源，於15周課程結業後假台南市立文化中心原生劇場展演「愛。齊飛」公益舞台劇，臺南市政府市長黃偉哲偕同社會局局長陳榮枝、遠雄人壽經理鄭忠和及果陀劇場營運長葉向華，與全場300位觀眾共同聆賞憾動人心的藝術饗宴。

台南市綠覆率為全台第一，植物更是冶煉身心靈的自然秘笈，今年遠雄人壽家庭照顧者喘息服務藝術工作坊聘請果陀劇場楊瑾雯導演及園藝輔療師，學員透過角色情境扮演、與在地綠樹對話及生態體驗轉換照顧低潮，以綠色照護精神引導家庭照顧者與自然和諧共處，呼應政府在地安養政策、倡議友善自然環境。

遠雄人壽並協調八處家庭照顧者支持性服務據點資源，媒合被照顧者的長照喘息服務及提供替代人力、居家服務及托育資源，讓家照者無後顧之憂的全心投入，透過陪伴和療癒，度過照顧適應期或危機期。

照顧兒子長達22年的學員阿燕滿懷感恩地說：「我用雙手捧住兒子的心，期待周遭的人也可以用雙手捧住我」。課程中同儕照顧者互相交流照顧歷程，彼此打氣，亦有癌末學員透過課程重拾生命力量，令人動容。

全台失能者及家庭照顧者人數成長越來越快，這群沉默的守護者如同城市裡的大樹，默默地保護著每個家庭，堅韌的他們也會有無法承受之時。

遠雄人壽期透過拋磚引玉，讓各界都能關注倡議和友善對待，持續發揮永續影響力，整合各項資源支持家庭照顧者及弱勢族群，提供家照者更實質的協助，陪伴他們共創美好未來，在照顧路上更有力。