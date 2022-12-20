快訊

便宜日圓沒了？台銀現金匯價升回0.23字頭、創7個月新高價

獨／曾因貪汙遭判刑停職 竹市首屆市長給高虹安「這忠告」

首波寒流來勢洶洶 養殖漁業首波理賠上百萬元

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

12月18日至19日清晨台灣入冬以來首波寒流來勢洶洶，造成南部部分地區養殖漁業損失，寒流腳步尚未離開時，富邦產險已主動啟動理賠服務，首波預計將賠付105萬元，給予漁民最即時的補償。

富邦產險表示，每年冬天寒流來襲，最低溫常常出現在深夜或凌晨，漁民往往一覺醒來才發現蒙受重大損失，尤其以雲嘉南及高屏地區養殖漁業首當其衝，遭受寒害衝擊最為明顯，所以自2017年溫度參數型養殖漁業保險(石斑魚、吳郭魚、虱目魚、鱸魚)開辦至今，投保漁民數逐年增加。

近年來富邦產險更積極開發科技理賠，利用機器人隨時監控氣象局各項天氣指數，當監控指數達到保單理賠標準時，系統立即發出通知，富邦（2881）即主動聯絡已符合理賠條件的漁民，並主動理賠給付保險金，此舉深獲漁民肯定，也讓漁民不用天天盯著電視監控溫度，擔心自身漁場溫度是否符合理賠條件，更不用親自到保險公司申請理賠。富邦產險的貼心服務，不僅為漁民的生計撐起保險保護傘，更讓越來越多漁民加入漁業保險的行列，攜手一起守護家園。

富邦產險表示，保戶如因本次寒害遭受損失，富邦產險將以最快速度協助保戶申請理賠。保戶可透過24小時免費服務專線進行理賠諮詢。

理賠 漁民 富邦 產險 寒害

延伸閱讀

寒流來勢洶洶 富邦產提供養殖漁業即時補償

12月中旬寒流農損1758萬元 全為屏東蓮霧

足球／草根足球節不畏寒流 168名小球員動起來

寒流宵夜大啖麻辣鍋、羊肉爐 醫呼籲：小心胃食道逆流

相關新聞

金融友善倡議論壇 營造銀髮族、身障友善金融環境

由聯合報與富邦合作舉辦「金融友善論壇」下午在遠企飯店舉行，金融消費評議中心董事長林志潔、金管會銀行局副局長童政彰、北富銀...

元富證券赴臺大兒醫 陪伴院童歡樂過聖誕

新光金控旗下元富證券於今(20)日前往臺大醫院兒童醫院進行聖誕關懷。活動除了邀請魔術師為院童表演魔術與折製造型氣球，以及...

新台幣午盤貶1.3分 暫收30.753元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.753元，貶1.3分，成交金額5.77億美元

金庫加持添好運 國泰世華推限量兔年招財金

2022虎年即將邁入尾聲，為提前替2023癸卯兔年迎接好運、招來財氣，國泰世華銀行（2882）限量推出「錦兔、福兔」兩大...

新台幣開盤貶1分 為30.75元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.75元開盤，貶1分...

深耕普惠金融 富邦證券領先同業推出「免付費樂齡專線」

為提升對65歲以上客戶的服務，富邦證券除了提供台股行動語音助理及指紋辨識服務，今年11月再度領先同業推出「免付費樂齡專線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。