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中信點燃生命之火紀錄片 講火星話的孩子感動上映

經濟日報／ 記者陳怡慈／即時報導
阿樂為分攤家計，前往山裡幫人砍筍。中信慈善基金會／提供
阿樂為分攤家計，前往山裡幫人砍筍。中信慈善基金會／提供

一名八歲男童阿樂（化名）家境貧困，父親患有弱視、母親脊髓損傷，兩人僅能靠打零工維生，因此阿樂常得跟著大人穿梭在深山裡，幫人砍麻竹筍去賣，若有剩的就炒一炒當晚餐吃，有時一家三口靠分食便當果腹。

根據2022年點燃生命之火調查顯示，近二成偏鄉孩童經常幫忙分擔家計，顯見在後疫情時代，仍有許多弱勢家庭亟待社會幫助，恢復穩定生活。

紀錄片《來自另一個星球的孩子》，觀看網址：https://youtu.be/G-yj6DmpcYM

阿樂一家人住在偏鄉，房子因年久失修，不僅牆壁斑駁，屋頂也出現破洞，但僅用帆布遮雨。全家生活空間幾乎都在狹小的客廳，三人每晚就擠在同一個房間睡覺。

阿樂的父親是家中經濟支柱，但患有視障加上偏鄉求職不易，一家生活相當貧困，三人經常共食兩個便當。當地村長多次拜訪阿樂一家人，盡可能提供協助，不過阿樂的媽媽前陣子摔傷，無法工作，爸爸因壓力過大胃穿孔，日子更加困頓。

年僅八歲的阿樂主動跟爸媽到山裡幫人砍筍，一天賺取一、兩百元收入，但錢必須先還債，而剩下的竹筍，還有路邊摘的地瓜葉，炒一炒就是他們家餐桌上最常見的菜色。

阿樂吃不飽也不抱怨，甚至肩負許多家務，包括下廚，生活現實讓他成為「小大人」，這更讓媽媽不捨地說：「這孩子一出世就是跟著我們吃苦…。」

儘管阿樂口語無法清楚表達，別的孩子說他講「外星語」，阿樂卻是積極正向，喜歡與人互動，不開心的事都放心底，不讓爸媽擔心。他透露心願是「交到朋友，跟大家一起玩」！還有趕快長大，有多一點能力可以幫爸媽的忙。

根據2022年「點燃生命之火」調查報告顯示，偏鄉孩童中18.2%經常幫忙家裡賺錢，59.8%需幫打掃洗衣，還有18.6%得協助家人的日常生活。

阿樂是現今台灣偏鄉弱勢孩童的縮影，透過點燃生命之火，您可以幫助他們藉由社會資源媒合，減輕家庭生活負擔，讓孩子下課後持續有社區志工陪伴和學校社團學習的機會。

「你的愛阻擋風雨，讓孩子看見希望！」第38屆點燃生命之火全民愛心募款運動邀請您捐出愛心，給弱勢孩童家人般的溫暖。

詳情請上網搜尋點燃生命之火，或上中國信託慈善基金會官網 https://www.ctbcfoundation.org/donate/index.aspx 查詢，也可郵政劃撥捐款：財團法人中國信託慈善基金會／19933384。

偏鄉 中國信託 公益活動

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