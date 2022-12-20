寒流來勢洶洶 富邦產提供養殖漁業即時補償
富邦產險今(20)日表示，12月18日至19日清晨台灣入冬以來首波寒流來勢洶洶，造成南部部分地區養殖漁業損失，寒流腳步尚未離開時，富邦產險已主動啟動理賠服務，首波預計將賠付105萬元，給予漁民最即時的補償。
富邦產險表示，每年冬天寒流來襲，最低溫常常出現在深夜或凌晨，漁民往往一覺醒來才發現蒙受重大損失，尤其以雲嘉南及高屏地區養殖漁業首當其衝，遭受寒害衝擊最為明顯，所以自2017年溫度參數型養殖漁業保險（石斑魚、吳郭魚、虱目魚、鱸魚）開辦至今，投保漁民數逐年增加。
近年來富邦產險更積極開發科技理賠，利用機器人隨時監控氣象局各項天氣指數，當監控指數達到保單理賠標準時，系統立即發出通知，富邦即主動聯絡已符合理賠條件的漁民，並主動理賠給付保險金。
此舉深獲漁民肯定，也讓漁民不用天天盯著電視監控溫度，擔心自身漁場溫度是否符合理賠條件，更不用親自到保險公司申請理賠。
富邦產險的貼心服務，不僅為漁民的生計撐起保險保護傘，更讓越來越多漁民加入漁業保險的行列，攜手一起守護家園。
富邦產險表示，保戶如因本次寒害遭受損失，富邦產險將以最快速度協助保戶申請理賠。保戶可透過24小時免費服務專線（0800-009-888）進行理賠諮詢，富邦產險將竭誠服務。
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