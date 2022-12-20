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明年房價軟著陸？北市Q3房價較上季略減0.6萬元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

房市進入盤整，央行央行總裁楊金龍日前表示，明年上半年房市有機會軟著陸。台灣房屋集團統計實價登錄，觀察台北市近三年共11季住宅交易狀況，從2020年第1季平均單價65.5萬元開始，已經連續10季成長，2022年第2季來到近年最高點，平均單價達74.9萬元，不過，今年第3季起止漲，微幅下跌0.6萬元，至每坪74.3萬元，季減0.8%，顯見房市逐漸走向修正軌道。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示， 2020年全球疫情開始爆發之際，國際疫情嚴峻，台灣因防疫謹慎，醫療資源完善，吸引許多海外台商回台灣長住並置產，且全球通貨膨脹、物價上漲，在營建成本、工資等成本提升之下，房價易漲難跌，再加上疫後的遞延買氣出籠，使得2021年台北房價均價持續增溫來到7字頭。

不過，今年以來央行連續四度升息，累計共升息2.5碼，加重購屋族的的房貸負擔，加上《平均地權條例》的修法繪聲繪影，讓部分消費者的態度轉為觀望，使今年第3季開始買氣明顯下滑，房價也暫時止漲；但由於台灣仍屬低利環境，且土地、建築和裝修成本比往年增加，屋主讓價幅度不高，因此修正幅度有限，明年房價仍走微幅盤整格局，不過在政策底定後，利空出盡，將會是自住進場時機點。

另外，觀察金融聯合徵信中心資料，台北市平均貸款利率，2021年上半年利率平均1.41%，到今年同期則提升至1.54%。第一建經研究中心副理張菱育分析，為了穩定通貨膨脹、物價上漲幅度過高，央行從今年開始陸續啟動幾次升息，抑制過熱的投資熱錢，進一步降低通膨，但在升息的過程中，會有一段「陣痛期」，民眾每個月償還的房貸利息增加，雖不至於對生活造成重大影響，但對升息的消息仍很有感，這也讓部分屆臨房貸期滿的民眾，提前還款的意願大幅提升。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

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