大揭密！國泰蔡家11月設質逾200億 全集中這兩家銀行

據公開資訊觀測站揭露，國泰金（2882）大股東蔡家，包括萬寶開發、霖園投資，11月新增設質共81.55萬張，若以股票質借6成來計，國泰蔡家總計借了約201.4億元。

值得一提的是，國泰蔡家11月這波財務操作，是將原本設質在中華票、兆豐票和凱基銀三家金融機構的股票「解質」，並轉向全集中在第一銀和華南銀這兩家銀行「設質」，據透露，設質的資金用途是與投資需求有關。

市場人士指出，國泰金今年將現增15億普通股、預計增資525億元，以蔡家持股國泰金約3成左右，大股東依原持股比例認購，光現增款、國泰蔡家就得掏出約126億元。

而11月這波國泰蔡家質借201.4億元，扣除後現增款，約莫75億元，市場揣測是否與貸款買全家有關。

據公告，11月萬寶開發解質了17萬張、又設質了63.95萬張，等於新增設質46.95萬張；霖園投資解質了23.4萬張、又設質了58萬張，等於新增設質34.6萬張，換言之，萬寶與霖園11月新增設質81.55萬張。

公告也顯示，蔡宗諺與蔡宗男也共設質了6100張，合計82.16萬張，若以國泰金11月股價月均41.17元打六折計算，國泰蔡家與蔡家個人總計借了203億元。

萬寶與霖園抵押國泰金股票大幅增加，11月萬寶和霖園設質比各攀升到44.23%及36.9%，單月大增20.13個百分點、及16.8個百分點；另據了解，蔡宗諺、和蔡宗男都是蔡家老大蔡政達的兒子。

知情人士指出，一般金融業大股東多會抵押自家股票，貸款來認現增款，這類股票融資貸款，通常是中期借款，貸款期間約3~5年左右，貸款利率約近2%，一旦後市國泰金股價下跌，大股東就得補擔保品（如國泰金股票），成為蔡家最大的風險。