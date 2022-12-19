快訊

馬來西亞山崩死亡悲劇：人禍絕命的「無照露營區」

開暖氣沒注意1細節「開了等於白開」 台電揭原理：機器會誤判

屏南工業區某冷凍工廠大火 發現一名男性焦屍

合庫金控深化永續治理 TCFD獲最高等級認證

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

合庫金控（5880）積極落實永續發展，於109年導入「氣候相關財務揭露」（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）框架、簽署支持TCFD，110年量化評估氣候變遷對集團營運之影響，111年更獲第三方查證單位英國標準協會(BSI)「Level-5：Excellence」最高等級認證。

聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）向為合庫金控集團關注議題，亦為企業核心價值之一。為接軌國際並配合臺灣2050淨零碳排路徑，今年3月簽署赤道原則，成為臺灣第一家以金控名義簽署加入之金融機構；7月簽署加入科學基礎減碳目標倡議(Science Based Targets initiative, SBTi)，為臺灣首家承諾將遵循SBTi規範設定中長期減碳目標之公股金控。同時，為積極因應氣候變遷風險，已將氣候因子納入行業別投融資限額訂定考量，並訂定高污染及高碳排產業限額，以具體行動落實ESG永續發展決心。

合庫金控於董事長雷仲達帶領下，今年再度入選「2022天下永續公民前100強」、榮獲卓越銀行2022評比「最佳ESG永續獎」與「最佳社會共融獎」、首獲「2022 TSAA台灣永續行動獎」最高榮譽金獎、連續三年獲英國標準協會(BSI)頒予「永續韌性傑出獎」外，且納入英國倫敦「富時社會責任新興市場指數」、「FTSE4Good臺灣永續指數」、「臺灣公司治理100指數」、「臺灣高薪100指數」、「臺灣就業99指數」成分股等多方肯定，並再獲「公司治理評鑑」前5%之殊榮。

未來，合庫金控集團除依循國際發展趨勢、響應「綠色金融行動方案3.0」，持續深化與利害關係人之溝通外，亦將繼續發揮金融市場之力量，引導企業重視永續議題，並扶持企業長期穩健成長，最終達成社會與經濟永續發展之目標。

合庫金 英國

延伸閱讀

英國下議院外委會：支持將中國定為「威脅」

債券重拾誘人收益率 元大投信美債、投資級債ETF熱度急升

英國美女初次來台灣「人生差點登出」 嚇壞大喊：從來沒碰過

台大醫進軍市府高層第二人 王明鉅回應出任副手心情

相關新聞

春節返鄉搶票 刷信用卡買票注意3大地雷

手刀搶票！1月春節返鄉倒數，鑒於國境解封，出遊人潮加上返鄉民眾，民眾開始在海陸空運搶票，高鐵、台鐵21日也將針對春節疏運...

全球人壽鎖定精準醫療 推強化版癌症險

近年來有不少公眾人物對抗癌症的激勵故事，但抗癌背後投入的時間與金錢相當龐大，加上治療癌症的方式日新月異，國人5年相對存活...

債券重拾誘人收益率 元大投信美債、投資級債ETF熱度急升

12月FOMC會議如預期升息2碼，升息進入放緩階段，美國基準利率區間來到4.25%至4.5%，美國公債、投資等級公司債不...

永豐金證券獲CSEA卓越客服大獎 為2022年唯一獲獎券商

素有「客服界金馬獎」美譽，由臺灣客服中心發展協會(CESA)舉辦的「2022卓越客服大獎」評審出爐，永豐金證券以創新數位...

台新金刑事局簽資安聯防意向書 強化預警機制

根據內政部警政署統計，上半年詐騙案件中，透過網路轉帳遭詐騙比率高達4成。為攔阻詐騙，台新金控今天與警政署刑事警察局簽署合...

全球六大央行、聯準會分行總裁談話 貨幣緊縮是重點

美國聯準會（FED）、歐洲央行（ECB）在上周陸續召開年度最後一次利率決策會議，並都出現放緩升息腳步為2碼後，目前包括全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。