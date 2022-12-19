合庫金控深化永續治理 TCFD獲最高等級認證

合庫金控（5880）積極落實永續發展，於109年導入「氣候相關財務揭露」（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）框架、簽署支持TCFD，110年量化評估氣候變遷對集團營運之影響，111年更獲第三方查證單位英國標準協會(BSI)「Level-5：Excellence」最高等級認證。

聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）向為合庫金控集團關注議題，亦為企業核心價值之一。為接軌國際並配合臺灣2050淨零碳排路徑，今年3月簽署赤道原則，成為臺灣第一家以金控名義簽署加入之金融機構；7月簽署加入科學基礎減碳目標倡議(Science Based Targets initiative, SBTi)，為臺灣首家承諾將遵循SBTi規範設定中長期減碳目標之公股金控。同時，為積極因應氣候變遷風險，已將氣候因子納入行業別投融資限額訂定考量，並訂定高污染及高碳排產業限額，以具體行動落實ESG永續發展決心。

合庫金控於董事長雷仲達帶領下，今年再度入選「2022天下永續公民前100強」、榮獲卓越銀行2022評比「最佳ESG永續獎」與「最佳社會共融獎」、首獲「2022 TSAA台灣永續行動獎」最高榮譽金獎、連續三年獲英國標準協會(BSI)頒予「永續韌性傑出獎」外，且納入英國倫敦「富時社會責任新興市場指數」、「FTSE4Good臺灣永續指數」、「臺灣公司治理100指數」、「臺灣高薪100指數」、「臺灣就業99指數」成分股等多方肯定，並再獲「公司治理評鑑」前5%之殊榮。

未來，合庫金控集團除依循國際發展趨勢、響應「綠色金融行動方案3.0」，持續深化與利害關係人之溝通外，亦將繼續發揮金融市場之力量，引導企業重視永續議題，並扶持企業長期穩健成長，最終達成社會與經濟永續發展之目標。