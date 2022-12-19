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春節返鄉搶票 刷信用卡買票注意3大地雷

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
春節連假返鄉搶票，可用信用卡買票享優惠。本報資料照片
春節連假返鄉搶票，可用信用卡買票享優惠。本報資料照片

手刀搶票！1月春節返鄉倒數，鑒於國境解封，出遊人潮加上返鄉民眾，民眾開始在海陸空運搶票，高鐵、台鐵21日也將針對春節疏運期間開放車票預售，銀行業者提醒，民眾搶票可盡量利用信用卡付款，因為只要是購買固定車次或航班，基本上都能獲得銀行提供的旅平險保障。

兆豐銀行為例，只要為自己、配偶或未滿25歲子女刷卡支付全額的公共交通工具票款，就能獲得最高5千萬元的旅遊平安險及10萬元的傷害醫療險保障，且支付方式不論是刷信用卡、或是在行動支付綁信用卡，一律適用。

銀行業者認為，比起直接用現金付款，不如透過刷卡結帳，更能多一層保障，且也不一定要多花一筆錢購買旅平險。

不過，刷卡買車票也要注意，務必避開3大地雷。兆豐銀行信用卡處處長蔡秀玲指出，想獲得信用卡旅平險保障，首先要注意，「非固定班次或航班」的交通工具不會在保障範圍，如加班車、包車或包機；第二是使用電子支付的話要綁信用卡，若綁的是銀行帳戶，萬一發生事故就拿不到理賠金；第三則是信用卡附加功能的悠遊卡、一卡通等儲值感應進站，也不屬於信用卡交易，因此也不會在理賠範圍。

除了善用信用卡購票可享旅平險，銀行也推出各式各樣的交通優惠，民眾都可搭配同時使用。如兆豐銀行提供的高鐵商務車廂免費升等、大都會計程車註冊送600元、全國加油站天天每公升最高降1.2元、甚至機票團費刷滿萬元就送機捷免費搭、訂購可樂旅遊高鐵假期也可享95折，都是相當受到卡友喜歡的優惠。

信用卡 兆豐銀行 旅平險

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