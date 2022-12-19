永豐金證券獲CSEA卓越客服大獎 為2022年唯一獲獎券商

素有「客服界金馬獎」美譽，由臺灣客服中心發展協會(CESA)舉辦的「2022卓越客服大獎」評審出爐，永豐金證券以創新數位打造客戶投資旅程生態圈新服務模式，首次參賽即獲得「最佳客戶體驗企業」的殊榮，為今年唯一獲得該項大獎之券商。

永豐金證券總經理張李章隆表示，數位金融翻轉券商客服思惟與模式，透過了解客戶需求，以數位應用工具提供解決方案，從開戶、交易投資、到理財知識提升、流程作業帳務管理，以「客戶的角度出發」建立投資新視野，成為客戶投資理財的堅強後盾。

有別於其他服務獎項以秘密客作為抽樣調查，單一個案決定成敗，卓越客服獎以整體面向，包括管理、創新程度、服務流程、系統順暢度、顧客滿意度、客戶關係管理等各層面，透過競賽方式，由勞動部及BSI英國標準協會公證單位共同進行最終審核，被譽為「客服界金馬獎」，永豐金證券今年為唯一獲獎券商。

永豐金證券積極推動數位創新發展，從客戶投資旅程出發，以開戶、交易、理財教育三大面向著手，為不同年齡層的投資者，提供全方位金融交易與理財數位金融服務，陸續推出線上一次開好證券、複委託、投顧會員的「大戶投」、貼近投資人交易需求的智能選股工具「大戶投APP」、小金額就能參與台美雙市場的定期定額存股平台「豐存股」、提供專業投資視角的理財教育平台「豐雲學堂」、及深度自助式客服系統「智慧小豐」，客戶可以輕鬆找到適合的投資方式及交易平台，開啟投資理財的第一步。

張李章隆表示，永豐金證券以數位創新，在客戶服務體驗上持續升級，運用金融科技及數位創新，發展符合市場需求的商品，擴大數位化金融的布建，陪伴投資人在不同的人生階段，完成「創富」、「累積」、「傳承」等目標，讓金融連結生活，實踐「翻轉金融，共創美好生活 Together, a better life.」的願景。