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全球六大央行、聯準會分行總裁談話 貨幣緊縮是重點

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
美國聯準會主席鮑爾。路透
美國聯準會主席鮑爾。路透

美國聯準會（FED）、歐洲央行（ECB）在上周陸續召開年度最後一次利率決策會議，並都出現放緩升息腳步為2碼後，目前包括全球六大央行、聯準會分行總裁陸續發表談話，各個的重點都指向未來貨幣將緊縮一個重點。

根據法人機構的彙總，美國聯準會紐約分行總裁John Williams表示，核心服務業通膨依舊過高，政策利率需要顯著高於通膨，若通膨無法穩定朝2%下滑，終點利率有可能高於最新點陣圖的預估。

舊金山分行總裁Mary Daly表示，聯準會必須看到核心服務業通膨下滑，目前就業供需依舊嚴重失衡，利率升至頂點後應維持11個月或更久。

克利夫蘭分行總裁Loretta Mester表示，通膨有下滑的初步跡象，但不能認定已經見頂，預期聯準會將利率升至略高於點陣圖中位數預估，且2023年利率應維持在5%以上。

荷蘭央行總裁Klaas Knot認為，聯準會比歐洲央行（ECB）更接近升息循環的終點；芬蘭央行總裁Olli Rehn表示，ECB於明年2月及3月會議皆可能升息2碼，金融市場低估終點利率；法國央行總裁Francois Villeroy de Galhau表示，明年7月縮表規模可能再擴大。

美國聯準會 通膨

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