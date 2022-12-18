央行最後一次升息？預計第四季升半碼、明年將踩剎車 網友不領情

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文／賴琬琳

上周四（15日）中央銀行舉行第四季的理監事會，專家預估會宣布「第四次升息」，幅度應該是升息半碼，預料不會有太大的變化。

全球升息趨勢 明年放緩

本周是全球銀行周，有六國央行包括美國聯準會、英國、歐洲、瑞士、挪威和墨西哥都將宣布升息，其中聯準會也被預期將升息2碼，比前幾次升息3碼稍微放緩；而我國央行也將跟進，但因應通膨壓力和經濟下滑趨勢，將採取溫和升息半碼(0.125個百分點)。同時2023年美、歐等央行第1季結束升息，我央行利率也將按兵不動。

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第四季若升息半碼 千萬房貸年增7000元

如果本周四升息半碼，房貸利率預估站上1.925%，根據ETtoday報導，揹20年期房貸1000萬的民眾，以目前房貸利率1.8%來算，升息後每月房貸金額將從4萬9,650增加到50,240，每年將多出7000元的利息。對此升與不升皆有網友喊話：「趕快降息吧，負擔好重」、「升半碼意思意思？房市大力整頓一下，年輕人才能浴火重生」、「台灣通膨1.88% 不降息合理嗎?」、「cpi 2% 應該降息了吧」、「凍漲電價 台電今年虧損逼近兩千億 當然通膨看起來 沒有人家歐美高 反正就是撐到美國降息 我們不動」、「一年加起來 升不到別國的一次」、「漲上去的物價，回不去了！」

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