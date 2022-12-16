反映央行升息 土銀跟進下周一調升利率
臺灣土地銀行今（16）日宣布，因應市場利率水準及該行資金狀況，調整存款牌告利率，調整方案如附表，自12月19日起實施。
土銀指出，本次存款利率調整如下。第一，「一般」定期性存款各天期機動、固定利率均調升，其中機動利率調升幅度均為0.125%，固定利率調升幅度為0.120%~0.125%。第二，活期存款利率由0.330%調升為0.455%，調升幅度為0.125%。
第三，活期儲蓄存款利率由0.450%調升為0.575%，調升幅度為0.125%。第四，薪資轉帳活期儲蓄存款利率由0.500%調升為0.625%，調升幅度為0.125%。第五，證券戶活期儲蓄存款利率維持0.010%不變。
對於「大額」定期性存款各天期機動、固定利率均調升，土銀指出，其中機動利率調升幅度為0.090%~0.125%，固定利率調升幅度為0.075%~0.125%。
土地銀行指出，我國央行持續採取升息措施，自111年3月以來連4升，111年累計已升2.5碼(0.625%)，重貼現率上揚至1.75％，在整體升息趨勢下，金融市場波動加劇，但土地銀行仍持續深耕本業，強化財務管理及靈活運用資金，以邁向更優質金融機構。
土地銀行長年秉持「取之於社會、用之於社會」理念並落實企業社會責任，自110年起連續兩年發行ESG永續發展債券，累計規模達35億元，其募集資金全數用於綠色及社會效益投資，包括太陽光電、離岸風電的發電設備購置放款，以及教育、醫療設施等融資和金融服務。另外，土地銀行國內全數營運據點已完成氣體盤查取得SGS查驗聲明書以符合ISO國際標準，為國內百分百純公股銀行第一名。
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