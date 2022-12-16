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央行升半碼 合庫跟進：下周一調升各天期存款牌告利率

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

中央銀行自12月16日起調升重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各0.125個百分點。合作金庫商業銀行今（16）日宣布，為配合中央銀行貨幣政策，並反映當前經濟狀況及預期未來利率走勢，決定調整各天期存款牌告利率，反應其調整程度，並下周一（19）日起實施。

(一) 活期與活期儲蓄存款：活期存款、活期儲蓄存款及媒體薪資轉帳戶均調升0.125個百分點。

(二) 一般定期存款與定期儲蓄存款：機動利率及固定利率一年(含)以內各期別均調升0.125個百分點；超過一年調升0.105至0.130個百分點。

(三) 大額定期存款與定期儲蓄存款：機動利率及固定利率各期別調升0.110至0.125個百分點。

儲蓄 合作金庫商業銀行 薪資

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