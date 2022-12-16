提報七項全獲獎 中信銀刷新菁業獎大滿貫紀錄

被譽為金融業奧斯卡獎、由台灣金融研訓院主辦之第11屆台灣傑出金融業務菁業獎今(16)日舉行頒獎典禮，中國信託金控與子公司中國信託商業銀行創下提報七個獎項全數獲獎的大滿貫紀錄，刷新歷屆參賽機構最佳得獎成績。

在最佳綠色專案融資獎、最佳財富管理獎、最佳法人信託金融獎、最佳數位金融獎、最佳風險管理獎，奪下五項特優，最佳消費金融獎、最佳ESG獎(一般金融組)拿下二項優等，建立菁業獎最高得獎門檻。

中國信託金控總經理陳佳文出席頒獎典禮時表示，菁業獎表彰最優異的金融業者，中國信託刷新紀錄，奪下涵蓋各項業務的七大獎，除感謝主辦單位肯定，也證明中國信託為台灣金融業第一品牌的領導地位。

陳佳文表示，這七項大獎符合公司核心發展業務，從個人金融、信託業務、數位金融、風險管理，到配合政府政策綠色融資，以及實踐ESG（Environmental, Social, Governance）願景與理念，中國信託不僅透過數位力，在疫情期間核准28萬件紓困貸款，為穩定社會盡心盡力。

在政府推動資產回流的高資產業務上，亦獲得市場領先的地位，同時也是永續金融先行者聯盟成員之一，今年以來，已榮獲海內外逾280項獎項肯定，獲准超過110項新型及發明專利，在在顯示中國信託於業務表現優異外，也極力為回饋社會美好價值做出貢獻。

第11屆菁業獎今年4月開放選拔，參選之金融機構家數與參選案件數，雙雙打破歷屆紀錄，總計吸引53家金融機構、共計129件參選案件。

主辦單位指出，中國信託以產品為導向轉變為客戶需求導向，持續推出兼顧便利性的數位金融服務與敏捷的安全交易管控，成效卓著，成為本屆菁業獎的最大贏家。

在風險管理上，中國信託因應疫後數位需求與氣候變遷風險，善用科技與數據，結合永續目標，顯著提升風險管理效能與效率，並順應潮流趨勢，求新求變，維護股東權益，善盡企業社會責任，全方位專業信託服務，成效卓著。

中國信託提供兼具數位便利與關懷溫度的創新數位金融服務，並帶動企業夥伴數位轉型，共築數位金融平台生態系。

融資業務上利用多角化經營各項綠色專案融資市場，完成亞太離岸風電投融資創舉，達成銀行團、開發商、投資人等多贏模式轉型。

財富管理上則發揮ESG與普惠金融精神，服務擴及弱勢家庭和團體等非典型客群，朝打造全民各世代財富管理服務之目標邁進。

進一步分析發現，中國信託持續以智能科技創新金融體驗，透過實踐Digital End-to-End及Banking Everywhere兩大願景，以客戶旅程為考量角度改造作業流程。

例如：領先台灣同業，跨界結合Apple、台灣中油等產業領頭羊，打造出創新數位金融生態圈，走進中國信託銀行各分行，客戶的iPhone就變成取號機、寫字檯、叫號機；首創交通產業的電子錢包中油Pay，滿足客戶交通全旅程的金融需求，打造出無時不在、無所不在且最有溫度的金融服務。

另一方面，中國信託藉由智能理財輔助及專人諮詢的雙軌服務，提供多元的投資工具，應用人工智慧(Artificial Intelligence, AI)及大數據(Big Data)分析輔助決策，首創金融軟體憑證與AI辨識雙軌評估機制，以智能徵審落實風險控管。

中國信託亦善盡金融業影響力，領先同業推出股務e通知服務，改善傳統紙本通知書對股東資訊隱密性與即時性不足的缺點，為低碳轉型的商業模式與永續變革做出貢獻。

此外，中國信託長期深耕慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益主軸，發揮ESG與普惠金融精神。