足額反映央行升息 1年期定儲利率升至1.465%

央行昨（15日）宣布升息半碼，重貼現率來到1.75%，因應央行升息，台銀今宣布，從下周一、19日起「足額」調升新台幣存款利率，一年期定儲利率提高到1.465%。

配合央行升息，以台銀為首等公股銀行今下午陸續召開會議，討論存放款利率調整，各銀行利率調整多以台銀為指標，台銀公布後，多家公股行庫也會跟進足額調升。

台銀今宣布，自19日起調整新台幣存款利率，調升新台幣各天期一般存款及500萬元（含）以上定期存款及定期儲蓄存款牌告利率，調整幅度約0.115至0.125個百分點，並調升活期性存款利率，調整幅度0.125個百分點。

以指標性的一年期定儲來說，利率從1.34%提高到1.465%，足額反映央行升息。今年央行已連續升息4次、升息達2.5碼，假設一年期定儲100萬元，1年約可增加約6250元的利息收入。