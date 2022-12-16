疫後重啟海外招商首發 證交所攜手中介機構前進越南

臺灣證券交易所持續吸引優質外國企業加入臺灣資本市場，於疫情趨緩及國門甫開放之際，重啟海外招商實體活動，首站瞄準成熟台商匯聚及深具發展潛力的越南市場，拜訪當地台商企業進行交流，多家企業對於前進台灣資本市場展現高度興趣。

這次為證交所自2020年全球疫情爆發以來，睽違三年後重啟的首發越南招商活動，證交所把握難得機會，安排拜訪自行車生產、金屬加工、建築工程、紡織及製鞋業等台商企業，客戶遍及世界各地，經營實績有目共睹。

證交所簡立忠總經理表示，台商在海外戮力打拼，面對疫情仍展現高度韌性，而邁向上市之路是協助企業永續經營成長的關鍵發展策略，不僅能協助籌資、拓展業務、吸才留才、提升企業知名度和競爭力，更能促使完善公司營運體質及健全財務內控內稽制度。

現今企業營運生產及銷售活動已無國界之分，簡立忠建議台商企業在規劃上市籌資方案時，應以國際化的角度來思考。近年來台灣資本市場日益壯大，在國際間表現可圈可點，依據世界交易所聯合會(WFE)統計顯示，2021年底台股市值為新台幣56.3兆元排名全球第16大，日均成交值全球排名第8名，另統計截至今(2022)年10月底止的台股流動性更高於日本、香港、新加坡、泰國、印尼、馬來西亞等，屬於高流動性市場；且台灣投資人對於加工製造、紡織製鞋等民生產業皆有一定熟悉度，更能彰顯企業價值，實屬最適合中小企業台商籌資發展的資本市場。

目前第一上市(KY)公司在台掛牌家數已有77家，產業聚落豐富多元，平均IPO籌資規模約10億元，更有高達四成KY公司進行SPO再融資，上市後籌資管道多元便捷。

另統計截至2022年11月底的KY股本益比約15倍、累積周轉率逾200%，交易表現亮眼，廣受投資人青睞。現已有多家來自越南、泰國、馬來西亞、新加坡及柬埔寨等新南向國家企業在台上市掛牌，未來證交所仍將持續積極開發新南向上市案源，推動優質企業上市，裨益我國資本市場及經濟永續發展。