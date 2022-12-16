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疫後重啟海外招商首發 證交所攜手中介機構前進越南

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣證券交易所與安侯建業聯合會計師事務所及第一金證券赴越南與當地優質台商交流，分享台灣資本市場優勢。證交所總經理簡立忠（右五）、第一金證券董事長陳致全（左三）及安侯建業專業策略長池世欽（右一），共同與安南會會長羅子文（左五）邀集當地台商代表合影留念。(臺灣證券交易所/提供)
臺灣證券交易所與安侯建業聯合會計師事務所及第一金證券赴越南與當地優質台商交流，分享台灣資本市場優勢。證交所總經理簡立忠（右五）、第一金證券董事長陳致全（左三）及安侯建業專業策略長池世欽（右一），共同與安南會會長羅子文（左五）邀集當地台商代表合影留念。(臺灣證券交易所/提供)

臺灣證券交易所持續吸引優質外國企業加入臺灣資本市場，於疫情趨緩及國門甫開放之際，重啟海外招商實體活動，首站瞄準成熟台商匯聚及深具發展潛力的越南市場，拜訪當地台商企業進行交流，多家企業對於前進台灣資本市場展現高度興趣。

這次為證交所自2020年全球疫情爆發以來，睽違三年後重啟的首發越南招商活動，證交所把握難得機會，安排拜訪自行車生產、金屬加工、建築工程、紡織及製鞋業等台商企業，客戶遍及世界各地，經營實績有目共睹。

證交所簡立忠總經理表示，台商在海外戮力打拼，面對疫情仍展現高度韌性，而邁向上市之路是協助企業永續經營成長的關鍵發展策略，不僅能協助籌資、拓展業務、吸才留才、提升企業知名度和競爭力，更能促使完善公司營運體質及健全財務內控內稽制度。

現今企業營運生產及銷售活動已無國界之分，簡立忠建議台商企業在規劃上市籌資方案時，應以國際化的角度來思考。近年來台灣資本市場日益壯大，在國際間表現可圈可點，依據世界交易所聯合會(WFE)統計顯示，2021年底台股市值為新台幣56.3兆元排名全球第16大，日均成交值全球排名第8名，另統計截至今(2022)年10月底止的台股流動性更高於日本、香港、新加坡、泰國、印尼、馬來西亞等，屬於高流動性市場；且台灣投資人對於加工製造、紡織製鞋等民生產業皆有一定熟悉度，更能彰顯企業價值，實屬最適合中小企業台商籌資發展的資本市場。

目前第一上市(KY)公司在台掛牌家數已有77家，產業聚落豐富多元，平均IPO籌資規模約10億元，更有高達四成KY公司進行SPO再融資，上市後籌資管道多元便捷。

另統計截至2022年11月底的KY股本益比約15倍、累積周轉率逾200%，交易表現亮眼，廣受投資人青睞。現已有多家來自越南、泰國、馬來西亞、新加坡及柬埔寨等新南向國家企業在台上市掛牌，未來證交所仍將持續積極開發新南向上市案源，推動優質企業上市，裨益我國資本市場及經濟永續發展。

台商 資本市場 證交所

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