國泰蔡家買全家股票涉「產金分離」？黃天牧說話了

泰山（1218）近日出售近兩成全家持股給國泰金控大股東萬寶開發，遭質疑黑箱作業並違反「產金分離」，金管會主委黃天牧今日（16）對此表示，「這個只是大家的想法，我們還要再了解，也不能說就是有，我們還要再了解一下實情。」

黃天牧今日出席台灣金融研訓院舉辦的菁業獎頒獎典禮，會後受訪被問到國泰金（2882）買全家股票一題，黃天牧簡短地回應說，「這個只是大家的想法，我們還要再了解，還是會去了解，因為大家有些關心，所以也不能說就是有（違反產金分離），我們還要再了解實情。」

金管會銀行局昨日召開記者會時就強調，現行規範產金分離有三大重點，包括金控或銀行董事長、總經理不可以擔任非金融機構的董事長或總經理；金控或銀行對單一公司投資不能超過5%；持有金控或銀行10%股權，須經金管會審查大股東適格性。

銀行局表示，將了解這個交易案是否符合產金分離，包括這個投資案的情況以及對未來可能影響才能判斷。他說，產金分離的精神及目的，在於產業的經營是否影響金融業的健全，無論直接或間接受到波及，實質受益人又是誰，例如，一家產業經營不佳是否連累金融機構等。