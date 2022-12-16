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央行升息半碼 中信金總座：房貸利率會微調

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
房市示意圖。中央社
房市示意圖。中央社

跟進美國升息，台灣央行昨（15）日宣布升息半碼，針對房貸利率調整，整體房市情況觀察，中信金（2891）總經理陳佳文今（16）日表示，央行升息，當然房貸會稍微做調整，但是相較於美國台灣的升息算是溫和，雖然往上調，但是應該也不會調太多。

陳佳文說，中信銀房貸今年還是有雙位數的成長，「當然今年下半年開始，其實房地產市場有比較slow down一些，這個當然會影響房貸的增長量，不過整體來講，我覺得台灣的市場還是穩健」，我們（指中信銀）房貸目前的資產品質非常好，業務的展望應該還是會持續成長。

此外，銀行的利差部分，陳佳文指出，受惠於升息，中信銀是外幣存款活存部位非常大，因此利差是持續在擴大，所以銀行今年(2022年)的業務成長相當不錯，有20%以上的成長，「我覺得這個趨勢明年應該會持續下去才對，成長多少不能預測，但應該會比今年好。」

陳佳文強調，銀行淨利息收入表現明年會比今年好，今年中信銀已經創歷史新高，明年還有機會再創高，他認為，大家努力一點有機會，中信銀淨利息收入主要是來自於外幣的利息收入。

陳佳文表示，因為美金已經升息17碼了，「這算是有史以來很少短時間升息這麼快，因為我們外幣活存部位大，所以受惠相對比較大一點，那因為升息是逐步升息上來，所以利率反映也是逐步反映，所以這個利差高點我覺得還沒有到，應該明年會持續利差再擴大一點。」

美國升息 中信銀 房貸

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