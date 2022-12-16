滙豐瞄準高端客戶 打造在台首座旗艦財管中心

看好台灣財富管理市場，滙豐（台灣）銀行於台北市信義區打造全新旗艦型財富管理中心，16日正式開幕，將以頂級的軟硬體設備與專業理專團隊，為私人銀行與卓越理財｜尊尚 (Premier Elite) 的高資產客戶提供專屬的理財服務。

滙豐全台首座財富管理中心的落成，展現滙豐集團相當看好台灣的發展潛力，滙豐環球財富管理及個人銀行業務行政總裁馬勵濤（Nuno Matos）此次專程訪台 ，為財富管理中心全新落成進行揭幕，展現滙豐集團對台灣市場的高度重視與深耕在地的承諾。

馬勵濤說，台灣是滙豐集團在亞洲的重點發展市場之一，也是滙豐積極推動成為亞洲領先的財富管理銀行所不可或缺的據點。滙豐已承諾在這幾年投入35億美元發展亞太區的財富管理業務，其中也包括台灣。滙豐擁有全方位的個人金融、財富與資產管理、私人銀行、保險、企業金融服務與全球化佈局優勢，可滿足客戶人生中不同階段的財富與金融服務需求。

此次全新開幕的滙豐銀行財富管理中心，位於台北分行二樓，主要用以服務資產新台幣1500萬元以上的高端客戶。滙豐引進集團頂級規格的軟硬體設備，設置有數間小型會談室與家庭理財空間，為客戶提供高度隱私的財富規劃環境；寬敞舒適的休息區，以全面落地窗與極具現代感的設計，讓客戶在明亮輕鬆的環境中進行理財諮詢服務。

此外，財富管理中心設有「國際金融中心」，協助客戶處理跨國金融與環球帳戶各項服務需求。未來將不定期為高資產客戶舉辦品酒或珠寶鑑賞等高端頂級的生活品味活動，亦會邀請專家舉辦講座，分享投資理財等市場最新資訊。