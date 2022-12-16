滙豐首座財管旗艦今在信義區開幕：2023年進台中、桃園

豪砸千萬，瞄準台灣成為高資產客戶排名亞洲前五大市場，滙豐銀全台首座旗艦型財富管理中心今（16）日在台北市信義區正式開幕，迎接資產1,500萬元以上的私人銀行、高端財富管理貴客，2023年旗艦分行更預計將拓展到桃園與台中，三家合計斥資上億元新台幣。滙豐(台灣)商業銀行總經理陳志堅透露，台北、桃園、台中僅是第一階段，未來將挑選更多地點搭建財管旗艦分行。

這也是渣打銀之後再一家外銀子行在台砸重金搭建旗艦分行。陳志堅解釋，台灣高資產客戶數目數，已經躋身亞洲前五大，滙豐集團看到台灣高資產客戶成長潛力，看好台灣財富管理市場，加碼打造全台首座財富管理中心。

滙豐銀行今年交出亮麗成績單，根據信託公會統計，滙豐台灣資產規模較去年成長22%，高資產客戶數量成長40%，私人銀行與卓越理財高資產客戶數年成長達到強勁雙位數。今年錢六月，財管暨個人金融事業處的稅前獲利達到1900萬美元，年成長大幅攀升至70％。

明年將繼續投資在數位改善平台上。 滙豐銀行財富管理暨個人金融事業處副總經理葉清玉指出，今年持續鎖定私人銀行業務以及提供全面服務。滙豐環球財富管理及個人銀行業務行政總裁馬勵濤 (Nuno Matos) 強調，亞洲經濟超過市場相當多年，成長原因包括社會、人口、經濟，中產階級以及富裕人口崛起，通膨雖然是全球問題，但台灣並沒有像其他市場一樣嚴重，短期經歷市場修正，但滙豐市占率不斷成長。

對於在台成立的首座旗艦型財富管理中心，馬勵濤指出，設有家庭式諮詢室、個人諮詢室等等，未來香港、新加坡也將開設。

面對兩岸高度緊張地緣政治，馬勵濤指出，無法忽略，但這是全世界會有的風險，但滙豐在全球150多年，在台灣38年，只能更將客戶服務做到極致。

對於花旗消金撤出台灣，馬勵濤指出，我們持續投資在平台、產品、人財、服務，毫無疑問匯豐是台灣最國際化銀行，也希望客戶從四面八方，歡迎從其他銀行來的客戶。