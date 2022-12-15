聯準會何時降息？聯博：最快要等到2024年上半年

美國聯準會宣布升息兩碼，符合市場預期，聯博集團固定收益共同主管暨信用資產總監狄斯坦費（Gershon Distenfeld）表示，目前基本預測是聯準會最快2024年上半年才可能啟動降息，主要是考量升息不會立刻能壓低通膨，必須要等六到十二個月才會看到效果，除非明年通膨率降到2%才可能降息，但機率不高。

狄斯坦費說，聯準會主席鮑爾在會後記者會的評論，刻意發表鷹派言論，主要是因為美國勞工部日前公布11月的CPI年增率下滑，很多市場參與者認為是聯準會會快速降息，因此他故意展現鷹派政策，讓外界知道就算會很快降息，也會把政策利率維持高點一段時間，聯準會寧可讓經濟成長趨緩，也要避免重演1970年的情況，也就是聯準會一降息，就出現通膨立即反彈的情況。

而面對通膨仍高、經濟走緩的2023年，聯博集團投資專家認為，通膨短期內不易降溫，但預估2023年將從高點滑落，可望看到通膨迎來轉折點。股債市場或可看到久違的爆發力，建議投資人趁股債評價面相對低廉之際進場布局，可望為投資組合創造具吸引力的報酬表現。

觀察明年上半年，聯博集團亞洲股票事業發展主管暨資深投資策略分析師王耀維表示，經濟下滑仍會造成市場顛簸，不過隨著評價下修淡化，市場將轉而關注盈餘成長，而2023年值得關注的區域會是美國與中國。在美國方面，隨著成長股於今年上半年已歷經顯著的盈餘修正，目前的評價更具吸引力，其中軟體與雲端相關題材可望在景氣放緩之際提供成長韌性，而軟體更是企業IT支出中最重要的項目，醫療保健類股則是相對不受景氣影響的產業。

至於中國，目前的評價已經相對低廉，值得投資人留意。尤其在明年有機會解封之下，消費產業例如旅遊的成長，可望帶動景氣復甦。但他提醒投資人，中國結構性問題短期內看不到解答，因此過去受歡迎的投資題材如地產、網路恐不再會是主流，反而與解封相關的題材、以及受政府扶持的產業如新能源，會是接下來的投資重點。

關於債市投資策略，狄斯坦費建議風險承受度較高的投資人，不妨透過全方位收益策略，多元配置於各類較高殖利率債種，全面掌握收益與報酬契機；而對追求平衡收益與風險的投資人來說，則可透過槓鈴策略，布局投資等級債券與非投資等級債券，在追求收益之際仍可嚴控風險；至於較為保守的投資人，又有短期資金停泊的需求，則可考慮聚焦成熟國家投資等級債市，藉由目標到期投資策略的特性，鎖定近年少見的較高殖利率時點，耐心持有債券至到期，提升投資能見度。

至於相對積極的投資人，王耀維則建議不妨以美股為核心，挑選具現金流的高品質成長股以度過景氣趨緩期；同時適度配置中國股市，並採由下而上的價值選股策略，挖掘具獨特想法與價值吸引力的公司。