保險業投資不動產、養地 金管會再祭兩大緊箍咒

金管會對保險業「假動工、卻遲不完工」的素地、或是投資性不動產，再祭兩大緊箍咒，要求前者得拉高風險係數，將讓10家保險業者今年底RBC略降；後者則對4家壽險業投資性不動產以成本法列帳者，明年開始RBC恐最多驟降10個百分點。

金管會公布今年度保險業計算自有資本及風險資本，有七大調整項目，其中兩項針對不動產、一項針對保險業打亞洲盃、及四項針對產險業的資本計提，整體來看，壽險業RBC會因此略降、產險業則會略升。

風險適足率（RBC）是指保險業自有資本除以風險性資產，表示對市場風險承擔的能力，目前法定標準是200%：這次調整項目都是以分母的風險係數為主。

首先是針對未取得執照的在建工程、或未完工程的素地，拉高風險係數計提，在自有資本不變下，將讓保險業RBC下滑。

過去為避免保險業「囤地、養地」，金管會規定保險業投資素地得額外計提0.4倍風險係數，但金管會發現有業者為避免多提資本，而改採「假動工」卻遲遲不完工，類似「在建工程」有養地嫌疑，因此一律將這類「在建工程」一律比照素地。

保險局副局長蔡火炎說，此規定在保險業計算今年底RBC時就得適用，依初步調查，將有8家壽險業、2家產險業的RBC會略降1%左右。也意味著有10加保險業都有「在建工程」的現象。

二、有四家有建商背景的壽險業，投資性不動產仍用成本法認列，金管會要求得逐年降低認列增值利益。蔡火炎說，多數業者對投資性不動產都採公允價值（市價）模式，僅四家RBC會從明年開始遞減，最多會大減10個百分點。

三、2024年起，保險業投資國外保險相關事業，投資額得從自有資本全數扣除，不再給計提打折優惠，等於10年後保險業打國際盃的獎勵措施走入歷史。

其餘四項都是對產險業有利，包括因虧損產生的遞延所得稅資產允許一次認列，有助拉高因防疫險「賠很大」的產險業者RBC，也將產險業計算天災風險資本接軌ICS標準，是屬提前適用。

最後則是產險業銷售最大宗的車險、火險係數做調整，減少資本計提，估今年有業者可因此讓RBC大增73個百分點。