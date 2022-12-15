金融詐騙冒用金管會名義行騙 金管會嚴正澄清

金融詐騙案層出不窮，金管會證期局今（15）日表示，近期發現有不法業者或網站，假借金管會官員名義發布不實廣告或個股投資建議，意圖誘使民眾加入其會員或購買其推薦之股票及金融商品。

據金管會證期局統計的詐騙案件，今(2022)年上半年1~6月累計共有323件，7~11月底共有260件；去(2021)年上半年127件，去年下半年312件。金額部分，證期局副局長高晶萍表示，金額難以統計，因為受害人只是檢舉被什麼類型詐騙，「可能是檢舉某網站，被騙10萬元，可是無法統計此網站總共騙了多少錢。」

高晶萍進一步解釋，針對詐騙類型，有些是期貨網站，有些是投顧老師推薦明牌，違法承銷賣未上市櫃股票等。

高晶萍特別強調，金管會為金融監理機關，監理目的是維持健全、公平、效率之金融市場，金管會官員不會對個別有價證券之價位走勢或投資建議進行研判，網站或報章雜誌之廣告以金管會官員名義發布對個股之價位研判及投資建議，均非事實，提醒民眾應小心查證，勿輕信不實廣告資訊，落入不法業者圈套。

金管會提醒，民眾進行任何投資或交易前應該慎選合法業者，並勿輕易相信來歷不明之社群、通訊軟體訊息、電子郵件、簡訊或網頁廣告，金管會及相關公會已設置專區可供投資人查詢合法業者名單、遭冒名公眾人物澄清內容、媒體報導及合法業者之聲明澄清等資訊。

此外，並於去年12月15日設立反詐騙諮詢專線（2737-3434），由投保中心提供反詐騙法律諮詢服務，及由三公會提供合法業者查詢服務，另，中華民國證券商業同業公會及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站亦已建置國際投資警示專區及非法業者警示專區，投資人可至上開網站查詢相關資訊，以確保投資安全。