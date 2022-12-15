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央行總裁首任任期最後一場理事會 楊金龍吐心聲

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

中央銀行今（15）日舉行第4季理監事會，也是總裁楊金龍首任任期的最後一場理監事會。媒體詢問楊總裁在任五年來的心情，他用「平時如戰時」五字形容，並感嘆這五年來國際發生許多大事，對央行和他個人都是很大的挑戰，「每年挑戰都一直持續、還有不斷升高的趨勢。」

楊金龍細數在任五年國際發生的大事，2018年美中貿易衝突，2019年底新冠肺炎疫情，2020年很多國家經濟衰退、物價轉負數，2021年台灣防疫措施做得好、物流沒有受到影響，不像歐美嚴重失衡，這一年帶給台灣很多利多，是我們經濟發展非常好的一年，國內上市櫃公司都賺到很多錢。沒想到，2022年爆發俄烏戰爭，各國緊縮貨幣政策、經濟也受到影響。

楊金龍說，「這五年，對央行是很大的挑戰，我個人也是如此，每年挑戰都一直持續、還有逐漸升高的趨勢。」但楊金龍不忘強調，「平時如戰時」，對每一個大大小小的挑戰，都要嚴肅面對。

央行總裁一任五年，楊金龍首任任期是自2018年2月26日開始，至2023年2月25日止。

楊金龍先前赴立法院財委會報告時，立委曾銘宗關心楊金龍是否已獲上級約見，討論是否續任，楊金龍當時回應，「還沒被約見」，至於有無信心獲得續任，他表示，「這是上級總統、院長的職權，不便發表個人看法。」

楊金龍 央行 疫情

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