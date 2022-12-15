萬寶開發買全家涉及產金分離？ 金管會：將進行檢視

泰山5日火速處分全家股權，全家昨天（14日）公告，國泰金董事長蔡宏圖家族旗下的萬寶開發，以貸款81.05億元，買下全家19.39％股權，成為全家第二大股東，卻遭泰山市場派大股東龍邦國際質疑國泰試圖在規避產金分離。金管會今表示，是否涉及產金分離，有待了解後才做能判斷，金融業大股東在其他產業的經營，是否會波及到金融業的健全，這是金管會最在意的。

萬寶開發是國泰金董事長蔡宏圖家族的投資公司，其中萬寶開發是國泰金控第一大股東，因為買家是由國泰蔡家的投資公司直接出手，而不是國泰金控，原本市場認為不涉及金管會的產金分離原則，但如今恐有變數。

金管會銀行局主秘侯立洋表示，產金分離有三大原則，第一，金控與銀行的董事長與總經理，不得擔任非金融事業董事長或總經理與相關職責之人；第二，金融業對單一非金融事業持股不得超過5%；第三，持有超過金控或銀行10%的大股東要經金管會審查。萬寶買全家股權約19.4％，但萬寶開發同時持有國泰金15.86％股權，「是否涉及產金分離，會再進一步了解。」

侯立洋指出，依照產金分離原則第三點，握有超過金控或銀行10%股權的大股東，要經金管會審查，因此金融業大股東的任何投資都要個案檢視，看其持有的產業股份、實質受益人是誰、投資情形與未來經營狀況，產業經營過程中是否可能波及到金融業健全，是金管會最在意的，是否涉及產金分離要了解後才會做判斷。

金融業大股東的其他產業經營，波及到金融業健全有一套標準嗎？侯立洋表示，產業與金融如果太密切，萬一產業因為經營問題，讓金融業間接受到波及，這是金管會最在意的，假設產業經營本身有問題，民眾就會擔心大股東的金融業也會受到影響，因此要看萬寶開發參與全家投資後，是了解是怎樣參與投資，如果是純投資是否會波及金融業，這要個案判斷。

但富邦金大股東蔡家家族同樣也擁有電商、電信產業，難道就不涉及產金分離？侯立洋說，富邦是之前已存在的現況，針對「現況」金管會也會密切觀察，看是否其他產業投資波及到金融業健全。