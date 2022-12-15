萬寶開發聲明：投資全家為財務投資、無意參與經營

國泰金控（2882）董事長蔡宏圖家族的投資公司萬寶開發委託律師傅祖聲，針對萬寶開發從泰山企業公司購入4.33萬張全家便利商店公司股份、占全家19.3979%股權一事，發表三點聲明，強調這項投資為財務性投資，萬寳開發無意參與全家便利店的經營。

以下為聲明全文：

本律師謹代萬寳開發股份有限公司（下稱「 萬寳開發」）就該公司投資全家便利商店股份有限公司（下稱「全家便利店」）股份一事，聲明如下：

1. 萬寶開發投資全家便利店股份，係著眼於全家便利店長期以來的穩定經營與每年平均約有2％之股利，而為之長期投資，萬寳開發並無意參與全家便利店之經營。

2. 萬寶開發係因市場上仲介人士主動出面洽詢有無投資意願，萬寶開發自始即要求於賣方獲准出售的前提情況，且不高於一定價格之條件下，始願意購買全家便利店股票。若任一條件無法成就時，萬寶開發即不會進行投資。俟賣方依法公告後，萬寶開發始依程序決定進行投資，並於12月5日上午以鉅額逐筆交易方式購入上述股票。

3. 萬寶開發僅為仲介人士洽詢的可能買方之一，且為單純投資人，其股東與賣方素不相識，亦無往來或接觸。坊間出現部分不實指摘，或為不同立場者之間的相異看法，但若因此無端損及萬寳開發或其相關人員時，萬寶開發當依法維護其權利，並將委任律師對侵害其權益者進行訴追，以懲不法，絕不寬貸。