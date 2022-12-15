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狂賀！百達10檔基金通過金管會ESG審核

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導

百達投顧配合金管會審核並推廣ESG發展目標，總代理之百達系列基金有九檔於本月６日通過審查，目前累計共10檔獲ESG基金核准。全台獲准為ESG主題之境外基金目前共計60檔，其中百達系列基金就占六分之一，包括生物科技、健康、水資源、智慧城市、林木資源、環保能源、環境機會、永續飲食、全球主題及Quest全球永續股票。百達投顧期望幫助推動金融永續發展，打造基金市場永續生態圈，展現對投資人長期負責的決心。

百達投顧總經理林秋瑾表示對此成果並不意外，因主題基金比一般基金更容易落實投資影響力，獲准之10檔基金投資策略類型也的確多為「影響力投資」，除在選股流程中執行排除政策、促進環境與社會共融外，還訂定出明確的永續目標、對基金持股積極行使股東投票權，並進一步與企業管理階層互動提供ESG實踐建議，以期為地球及社會帶來正面影響。

上述十檔基金每年定期發布《永續影響力報告》或《永續報告》，充分揭露基金執行盡職治理中參與和投票的情況，並檢討執行成果。

百達投顧總經理林秋瑾表示，基金重視所投資企業的ESG表現成顯學其實有跡可循，具備良好治理制度的企業較能穩健營運，長線上股價表現突出的機會自然增加；且近年各國政府對能源轉型、減碳議題祭出前所未有的高額預算計畫帶動相關產業高速發展，營運項目對環境與社會帶來正貢獻的企業可直接受惠。

據晨星截至2022年6月底最新報告指出，瑞士百達資產管理旗下符合歐盟永續金融規範（SFDR）第９條（Ａrticle 9）之基金總規模為全球最大，市占達8.9%。且在台核備基金屬Article 9的檔數為全台之冠。可見永續投資理念深植瑞士百達DNA，未來將持續挖掘永續與責任投資商機，為國人帶來多元的ESG基金產品選擇。

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