龍邦再發聲明批國泰蔡家買全家持股：如何1分鐘貸款81億？

國泰蔡家接手泰山（1218）的全家（5903）持股，龍邦（2514）今天以「公認富可敵國，豈可巧取豪奪！」為題發布聲明，痛批泰山詹景超與國泰金控第一大股東萬寶開發暗渡陳倉，裡應外合，聯手搬空「全家」，欺股東「泰」甚！

但對於外界關注，是否「要連買家一起告」，龍邦仍未有具體回應。

龍邦今天發布聲明，向政府相關單位及國泰提出三問，包括：「萬寶買全家股份，合法性可疑，國泰（2882）真能置身事外，真能規避產金分離？」、「泰山董座與萬寶有何不可告人秘密，甘冒違法風險黑箱作業、私相授受？」、「若沒事先談好，哪家銀行能不到24小時特急件放款81億？」

龍邦指出，全家公司於12月14日代萬寶開發公告，於12月5日取得全家4,330萬股股份，資金來源為貸款81.05億元。

泰山於12月2日(週五)晚上10點公告處分全家股份，12月5日(週一)早上9點1分即成交4,330萬股，請問萬寶公司如何能在扣除六日後，以一分鐘貸款81億元購入全家股票？

上週一(5日)泰山以每股均價187元處分全家持股，低於當日收盤價191元，更遑提遠低於全家今年年初至今的均價199元。泰山公司是否與萬寶公司聯手賤賣股票，有共同侵害泰山全體股東權益之嫌，懇請主管機關明察。

龍邦表示，全家股份買賣，涉嫌特殊背信罪及內線交易罪，「藏鏡人」現身後，更加疑雲重重！

龍邦要問，身為專業投資公司，又是國泰金控集團的大股東，難道不知此種密謀於室，裡應外合的交易，已涉嫌內線交易，特殊背信罪？尤其國泰金早已富可敵國揚名四海，豈可鋌而走險，爭奪萬千股民之血汗財產？

另外，龍邦也提出質疑，泰山董事長詹景超何時即與萬寶公司私下議定取得全家的股份？是否與萬寶公司謀議對泰山公司董事會隱瞞全家公司股份的買賣，以免謀議曝光胎死腹中？將交易設定為全家公司總股份的19.3979%，又是否是為巧妙規避強制公開收購的量身訂作？

「若沒事先談好，哪家銀行能不到24小時特急件放款81億？」龍邦說，媒體報導，萬寶公司董事黃重信是國泰金控蔡宏圖董事長公子蔡宗翰的秘書，監察人葉登科為蔡宏圖董事長處理私人財務，請問蔡宏圖董事長父子對萬寶公司涉嫌內線交易的所做所為毫無所悉嗎？

龍邦最後強調，身為泰山大股東，強烈呼籲主管機關切勿淪為幫兇，一定要嚴查並審慎檢視交易過程，莫讓有心人士試圖以僥倖心態，遊走法律邊緣。也懇請主管機關端正歪風，維護金融秩序，別讓台灣廣大投資人失去信心。