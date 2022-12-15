一銀以房養老核貸已逾44億 雙北市占7成

第一銀行近年推展「安心貸」以房養老貸款，鎖定名下有不動產但無人繼承（單身）、家中有每月生活開銷大需長期照顧的長者（子女負擔大），以及生活無虞想要享受人生（高資產客戶）等3大客群，自2016年開辦以來，累計至今年11月底止共承作648件，累計核貸額度逾44億元。

統計至今年11月底，第一銀行以房養老借款人平均申貸年齡73歲，年紀最大已逾90歲；擔保品不動產坐落位置以雙北市為主，占比約7成，且近3年80歲以上申辦者有增加趨勢。

高齡者欲善用手中不動產來規畫退休，有以房養老、留房養老2種方式，若屬於單身或無子女的族群，若名下房地產位於較佳區位、價值較高且保值者，例如房產在雙北市，其實較適合選擇以房養老方案，就算房產抵押給銀行，未來也較沒有太多後顧之憂，也因此目前申辦以房養老者，大多集中在雙北市為主。

相對來說，而若是名下有閒置住宅者，也就是不只有一間房，其實也可選擇留房養老，將自己的房屋出租，同時將房屋產權及租金交付信託，由銀行管理及運用，銀行依照年長者生活照顧的需求，定期撥付生活費及醫療費。2種方式各有優勢，民眾可依自身狀況選擇。

一銀表示，單身者或是獨居老人很適合辦理以房養老貸款，有些獨居老人並非沒有子女，只是習慣自己住，不願意與小孩同住，或是需要請外傭在家幫忙照顧，但不願增加孩子們的負擔，透過以房養老活絡資產，創造固定的現金流，老人家有尊嚴，子女也減輕負擔。

舉例來說，65歲長者在台北市有間公寓，向銀行申請以房養老貸款，鑑價為2000萬元，換算下來每月約可以領3萬8000元，最長領到95歲，且繼續住在公寓裡，房子所有權仍是借款人所有，並不會變為銀行，在自己熟悉的環境裡安心養老。

另以90歲客戶為例，自家企業與第一銀行長期往來，交棒第二代退休後回鄉下生活，得知銀行有以房養老貸款業務後，即主動洽詢申辦，除稅務規劃外，每月有穩定現金流讓他很安心，且還結合「不動產保全型信託」業務，將房屋信託給第一銀行，確保房產不會被詐騙而遭設定或移轉。

一銀指出，長輩除藉由「安心貸」取得資金，還能結合「安養信託」進行現金流規劃，約定由信託專戶支付每月基本生活開銷，剩餘資金則可於信託專戶累積，作為未來臨時性醫療或緊急救助金使用，信託款項專款專用於自身照顧，以確保老年生活無虞。