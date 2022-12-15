以房養老鎖定三大客群 一銀累計核貸逾44億元

第一銀行（2892）近年推展「安心貸」以房養老貸款表現亮眼，鎖定名下有不動產但無人繼承（單身）、家中有每月生活開銷大需長期照顧的長者（子女負擔大 ），以及生活無虞想要享受人生（高資產客戶）等三大客群，自2016年開辦以來，累計至2022年11月底止共承作648件，累計核貸額度逾44億元。

統計至今年11月底，第一銀行以房養老借款人平均申貸年齡73歲，年紀最大已逾90歲；擔保品之不動產坐落位置以雙北市為主，占比約七成，且近三年80歲以上申辦者有增加趨勢。

第一銀行表示，單身者或是獨居老人很適合辦理以房養老貸款，有些獨居老人並非沒有子女，只是習慣自己住，不願意與小孩同住，或是需要請外傭在家幫忙照顧，但不願增加孩子們的負擔，透過以房養老活絡資產，創造固定的現金流，老人家有尊嚴，子女也減輕負擔。

舉例來說，65歲的吳女士在台北市有間公寓，向銀行申請以房養老貸款，鑑價為2000萬元，換算下來每月約可以領3萬8000元，最長領到95歲，而且她還是繼續住在這間公寓裡（房子的所有權還是借款人所有，並不會變銀行的），在自己熟悉的環境裡安心養老。

另一位近90歲的客戶安爺爺為例，自家企業與第一銀行長期往來，交棒第二代退休後回鄉下生活，得知銀行有以房養老貸款業務後，即主動洽詢申辦，除稅務規劃外，每月有穩定現金流讓他很安心，且還結合「不動產保全型信託」業務，將房屋信託給第一銀行，確保房產不會被詐騙而遭設定或移轉。

第一銀行指出，長輩除了藉由「安心貸」取得資金，還能結合「安養信託」進行現金流規劃，約定由信託專戶支付每月基本生活開銷，剩餘資金則可於信託專戶累積，作為未來臨時性醫療或緊急救助金使用，信託款項專款專用於自身照顧，以確保老年生活無虞。

為因應超高齡社會來臨，第一銀行近年致力於推展安養信託，並以「跨部門商品整合、異業結盟、貫徹信託2.0之理念」等三大面向發展異業結合契機，建置完善信託服務，共創高齡長者、長照業者及信託業者三贏的信託服務平台，並持續創新提出新型金流服務。