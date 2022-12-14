台中「張老師」關懷青少年心理健康今年服務逾3萬人次

台中「張老師」持續關懷青少年心理健康，除了辦理校園講座，更透過多項創新服務，安心下午茶Podcast、多元體驗活動、團體輔導服務、青少年營隊等，傳遞心理健康訊息給予青少年朋友，今年度總計服務162場，超過3萬人次。

根據研究指出，「健康的兒童青少年在被孤立或感到孤獨時，憂鬱風險增加」，而長時間的社會參與低，加上大量依賴網路及3C產品，生活作息的改變，人際疏離狀況的增加，青少年住院病患的自傷與自殺個案也有明顯增加。

透過第一線的服務，台中「張老師」也發現，疫情對青少年所造成的長時間與不確定性的社交孤立特性，需更被關注，且需適時提供服務及支持。

有鑒於此，台中「張老師」除了持續推動多元的「青少年支持服務」，明(112)年度更將依據相關專業及心理學知識為架構基石，尋求不同領域的專家協助，以建構創新的青少年人際互動桌遊，及帶領者的引導手冊製作。

使青少年能獲得社交功能、社會規範練習、邏輯思考能力、培養挫折忍受力及團隊合作等能力，進而增加正向人際及生活能力，提升自我價值，以面對未來各種不確定的因素。

台中「張老師」主委張麗莉，一直期待「張老師」的服務，能成為青少年最溫暖且堅強的後盾，更期待明年度的創新服務，能透過桌遊貼近青少年的需求，傾聽其迷網徬徨且無助的心聲，找到屬於自己的方法，創造美好的人生。

張麗莉表示，「張老師」的服務成效是很難量化的，所能做的就是盡量做，盡力做，以「創造幸福、感動生活」的理念，把愛繼續傳遞下去。

台中市政府衛生局長曾梓展也肯定「張老師」長期深耕於心理健康工作推展，共同建立起社會安全網，互相支持、努力，打造出幸福、安全的城市。

一個人的力量始終有限，張麗莉衷心感謝一直以來大力贊助且支持著「張老師」的社會各界及熱心企業，此次活動捐款單位包括：大毅建設、生產力建設集團、味丹企業、拓凱實業（4536）、欣中天然氣、冠鈞營造、春耕不動產經紀、豐穀建設開發、根園建設、高幟通風工程、陸府建設、新業建設、錦有企業、龍寶建設。

以及戴育澤建築師事務所、呂永豐、陳春雄、陳賢民、謝德煌等具公益善行的企業及個人，與「張老師」在公益服務的路上同行，以愛和關懷接力，讓青少年的心靈一盞孤燈，到花實滿園。