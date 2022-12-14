合庫董座雷仲達：明年房市量縮價微降 房貸成長率預估約3%

合庫銀行董事長雷仲達今（14）日指出，政府打炒房措施效果逐步發酵，房市交易量明顯下滑，展望明年房市景氣，房市成交量很可能萎縮得更為明顯，房價則微幅下跌。身為房貸指標銀行的合庫，明(2023)年房貸將持續成長，但幅度會參考經濟成長率、不會增加很多。

身兼中央銀行理事、銀行公會理事長的雷仲達，今天也分享了他對明年景氣的看法。雷仲達表示，美國、歐洲等國家快速升息，確實抑制了經濟成長，估計明年全球經濟會比今年稍差一些，國內也是一樣，今年有機會拚保「3」，明年恐怕就會緩下來、經濟成長率低於3%。

在股債投資方面，受到今年美國聯準會猛烈升息影響，債券價格重挫，雷仲達認為，明年情況有機會改善，隨著聯準會進入升息尾端，債券殖利率不會再繼續往上衝，對債券投資會是好消息。

另外，他對股市前景同樣不感到悲觀。雖然國內出口有些衰退，但隨著疫情趨緩，有助明年的消費與內需回溫，目前最憂慮的是出口出現兩位數衰退，如果出口景氣能出現轉機，明年股市的前景就會更為樂觀。

身為房貸指標大行的合庫，今年11月底的房貸餘額較去年底成長4.6%，雷仲達解釋，今年上半年房市熱絡、房貸業務成長較為明顯，下半年因房市成交量減少，房貸量跟著縮減。

對於明年房市，雷仲達表示，因應首購族與年輕族群的購屋需求，合庫明年房貸業務還是會持續成長，但受限於銀行法72-2條的三成上限，以及資本適足率的考量，明年房貸不會追求大幅成長，且會參考經濟成長率。市場研判，合庫明年房貸業務的成長率約在3%~5%之間。

雷仲達說，「房貸業務量會跟著房市景氣走，房市交易少，房貸也會少，且房貸利率往上走，對購屋者來說房貸負擔比較高一點，這是買方要考慮的問題。」

雷仲達認為，儘管房市交易量萎縮，因缺工與原料供應問題還在，房價要大幅下修仍屬不易，但也不會像過去一樣大幅飆漲。合庫未來承作房貸業務，會鎖定有購屋需求的首購族、自住戶等，如果不是基於自住需求，而是二房、三房以上，利率就會比較市場行情向上加碼。