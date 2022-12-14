逆轉！央行明開理事會 「這指標」顯示不升息機率飆至六成

中央銀行將於明（15）日召開理監事會，對於是否四度升息，市場出現明顯歧見。資深債券商主管指出，對央行利率政策反應敏感的IRS（利率交換）市場今天大逆轉，在央行總裁楊金龍立院報告結束、美國公布最新通膨數據後，押寶央行暫停升息的機率迅速飆高至六成。

一名資深債券商主管說，在楊總裁赴立院報告前，IRS反映央行本季有七成機率升息半碼、三成不升息，但此一預期在楊金龍立院談話透露對明年景氣看法保守，以及美國最新公布的通膨低於預期後出現翻盤。

券商主管解釋，「IRS市場顯示，央行本季不升息的機率超過一半、約六成，可能是受到美國公布的CPI低於預期，以及楊金龍對明年景氣的看法較為保守有關。」

不過，多數債券商認為，美國聯準會仍將持續升息，儘管放緩腳步，幅度也有2碼，且台灣央行連三季升息，除3月升息1碼外，6月與9月都是升息半碼加上調升存準率1碼，如果12月一下就跳到不升息，可能會讓市場產生疑慮。

一名大型行庫的財務主管表示，如果聯準會周四升息2碼，央行以升息半碼的機率最高，除非聯準會升息幅度低於市場預期，央行才有可能不升息，但目前看來，機率非常低。

至於IRS市場顯示，央行本季有六成機率不升息，財務主管表示，台灣的IRS市場較為淺碟，流動性也沒那麼好，所以它的預期會更敏感，以客觀條件來看，升息半碼的機率依舊高於不升息。

此外，美國、歐元區等先進國家明(2023)年籠罩衰退陰霾，台灣通膨與經濟成長預估值也持續溜滑梯。楊金龍先前暗示，央行9月理監事會時預測明年通膨為1.88%、經濟成長率為2.9%，但預期今年第4季出口負成長與投資動能趨緩，央行12月理監事會上很可能「雙降」。