看明年房市動能 雷仲達：成交量萎縮、價跌不容易

今年房市整體成交量已萎縮，對於當前房市及明年房貸展望，合庫銀董事長雷仲達今（14）日表示，房貸業務跟著房市走，目前整體利率拉升，購屋族房貸壓力會拉高，買方會有所考量，但預估明年房貸還是會成長，惟成長力道應會放緩。

合作金庫銀行今（14）日與企業工會續簽團體協約，後會雷仲達對於房市發表看法，政府一系列管制措施已經出現效果，今年前10月成交量已比去年同期下降，未來利率拉高下，貸款成本將變高，例如美國房市量已明顯下降、價格也下跌，而台灣房價要降不容易，包括缺工、原料供應等問題，未來房價頂多些微下修，但要像過去房價上漲也不太可能。

對於明年房貸業務展望，雷仲達指出，合庫房貸至11月底止成長4.6%，房貸業務會跟房市走，房市成交多房貸才會多，在整體利率拉升下，房貸利率也持續往上走，這部分對於購屋者的房貸負擔也會拉高一點，這點也是買方要考慮的，以美國為例，房貸利率已飆升至7%多，但台灣問題相較不嚴重。

但他強調，政府很關切首購族及青年成家，因此在利率方面，對於首購族利率沒有增加很多，這部分政府立場不變，因此升息對於真正有需求的首購族衝擊應不大，但對於擁有2、3戶的族群，房貸利率就比照市場行情，當然會充分反應，換言之，年輕人購屋需求會持續照顧到，雖然獲利不高，但首購族房貸還是會做足。

但他認為，雖然市場量縮，但還是有剛性需求加持，明年房貸量應還是會小幅成長，畢竟合庫也具有代表性，只要總資產增加，房貸減少機率不大，目前並未設定房貸成長目標，預計不會成長很多。

對於股市方面，雷仲達強調「股市我們不悲觀」，明年市場擔心我國出口衰退，但隨疫情趨緩，內需服務業及整體消費應會成長，但出口已連2月下滑，且10月是雙位數衰退，未來若出口不要繼續壞，相較既可比較樂觀，期望後續會有轉機出現，「我個人沒有那麼悲觀」。

他也提到債市看法，由於今年升息太猛，債券價格下跌厲害，但由於逐漸進入升息尾端，市場已充分反映，殖利率不會繼續往上衝，對於債券是好消息，預期明年債市也會有所改善。

雷仲達也坦言，市場估計明年全球經濟成長率應會放緩，以製造業採購經理人指數（PMI）來看，美國、英國、歐洲都在50以下，經濟動能已弱化，整個經濟應該會有所減緩。