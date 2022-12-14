合庫拚年終衝高 雷仲達：業績若達標平均至少4.6個月

合庫銀今年員工調薪幅度達到6.67%，創合庫加薪最高紀錄，對於明年加薪及年終情況，合庫銀董事長雷仲達今（14）日表示，去年年終獎金平均達到8點個月，今年獲利狀況不如去年，但第四季起逐漸起色，若業績有達標，年終有很高機率至少4.6個月起跳，但也不能一下比去年少太多，強調會盡量去爭取。

合作金庫銀行今（14）日與企業工會續簽團體協約，合庫銀表示，雷仲達上任後積極提升員工薪資待遇，除在2018、2019年為員工調薪5.84%、4.53%外，今年加薪幅度更來到6.67%，且去年員工年終獎金(含員工酬勞)平均逾8個月。

雷仲達會後受訪時表示，「員工就是家人，賺了錢就要照顧家人」，勞資彼此和諧運作，但今年加薪也要看情況，畢竟今年獲利不如去年亮眼，這部分不能強求，但強調公司一定會斟酌，而工會可體諒今年獲利比較不好的情況，也會接受衡量的作法。

他也提到，今年整體加薪幅度高，主要是政府有帶頭調薪4％但動，若明年政府沒有加薪，合庫要把加薪幅度拉高，相較確實會有難度，合庫也不能獨樹一格，但一定會盡量努力。

至於年終方面，雷仲達說，合庫前三季表現不好，他也緊盯獲利狀況，至11月已有起色，12月希望能至少達到預算目標，能達標也算是成長。

他指出，今年主要是證券表現不好，而人壽雖表現不錯但仍衰退，銀行前11月表現則有微幅成長，主要市場大環境不好，證券、票券及投信不好，市場不好大家都不好，獲利上確實也很難做。

但他強調，只要有達標，沒意外年終4.6個月是「基本要求」，且去年年終平均8個多月，今年不能一下少太多，這部分會盡量爭取。