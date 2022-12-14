這家銀行好佛心！連三年調薪 今年幅度逾6%創新高

為營造勞資和諧的職場環境，合作金庫商業銀行於今(2022)年12月14日與企業工會續簽團體協約，以確保勞資雙方能在和諧互信的基礎上，共同創造勞資雙贏的新局。

合庫銀行有令人稱羨的員工福利制度，被公認為「幸福企業」，在董事長雷仲達上任後更加重視員工福利，積極提升員工薪資待遇，除107、108年為員工調薪5.84%、4.53%外，111年加薪幅度更來到6.67%，亦為合庫加薪最高紀錄；合庫近幾年在雷仲達的帶領之下，獲利屢創新高，合庫亦將獲利成長的果實與員工共享，去年員工年終獎金(含員工酬勞)平均逾8個月，薪資優渥令人稱羨；雷董事長也非常重視員工福利，包含開辦員工持股信託、提高生育津貼補助、為員工投保防疫及疫苗接種險、實施優於法令及同業的防疫照顧假、疫苗接種假等，種種措施讓合庫連續3屆獲網友票選為幸福企業金獎。

本次團體協約由雷仲達與企業工會理事長陳金渠共同簽訂，並邀請立法院副院長蔡其昌、財政部長蘇建榮、勞動部長許銘春、財政部次長阮清華、勞動部勞動關係司長王厚偉、財政部長室專門委員鄭翰、台北市政府勞動局長高寶華、全國產業總工會理事長江健興、全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉、全國產業總工會秘書長戴國榮及全國金融業工會聯合總會秘書長韓仕賢等貴賓蒞臨出席，共同見證這個提升勞資關係與勞工權益的重要時刻。

合庫銀行於民國94年4月4日辦理民營化，94年4月1日即與工會簽訂第一次團體協約，為當時唯一民營化前完成簽訂團體協約之銀行，歷經98年、102年、105年及108年修訂續約，本次為第六次簽訂團體協約，勞資雙方透過充分溝通討論，依據相關法令及參酌「團體協約法」等規定擬訂並完成相關條文的修訂。

合庫今年持續擴大徵才，深耕校園並積極招募新人，為培育並吸攬多元人才，除招募一般金融人員外，為邁向數位轉型及永續發展(ESG)，亦招募數位金融及環境工程人員；111年新進人員招募總名額共456名，吸引5千多人報名，報名情形相當踴躍。

合庫銀行與企業工會間簽訂之團體協約，不僅保障員工權益且有許多優於法令之福利措施，致力打造友善的職場環境，穩固和諧的勞資關係，員工權益充分保障，希冀勞資雙方同心協力持續提升經營績效，創造企業、股東、員工三贏的良性循環。