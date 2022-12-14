因應一個人老後財務3區塊規畫 楊淑惠打造退休保護傘

一個人的老後已成趨勢，檢視與建構單身老後財務安全，中信銀行個人金融執行長、資深副總經理楊淑惠建議歸納兩大類資金安排，一是穩定的終身收入，維持老後生活基本開銷；二是一旦重病、久病時，生活若無法自理，長期醫療和看護所需的費用。

應如何達成？針對穩定終身收入與老後醫療開銷，楊淑惠建議，以固定收益型商品、年金險或還本險，創造穩定的被動退休金流，並設立專屬退休帳戶或將退休金存入退休安養信託，專款專用，避免晚年退休金不足影響生活品質。

醫療需求隨年紀漸增，且國人壽命逐年延長，退休後若遇到生病無人照顧或長期的大額開銷，對單身退休族是不小負擔。楊淑惠建議民眾透過三個層次的醫療保障規畫：

1.打基底：為醫療日額及實支實付準備打好醫療保障基底。

2.顧大局：透過重疾／特傷險或一次性給付，強化重症醫療保障，如癌症、腦中風、心肌梗塞等。

3.護長遠：如失能險或長期照顧險，轉嫁長壽風險產生持續性醫療開銷與照顧需求。

關於退休規畫，除了檢視退休金及醫療保障是否足夠，楊淑惠表示，以中國信託銀行長期幫客戶做退休規畫的經驗發現，以下也是需特別留意的重點：

老後照顧：在高齡化與少子化的社會形態下，越來越多獨老的情況發生，如何保障老後生活品質及照顧需求是退休規劃的重點之一。

高齡詐騙：分行櫃員防止詐騙的案例逐年增加；且據警政署統計，2020年65歲以上高齡詐欺受害之案件在5年內增將近一倍，如何在老年做好財產保全也是退休規劃的重點之一。

財產分配：身為銀行業者，不乏看到子許多客戶子女爭奪財產或互相推諉照顧責任之情況，故建議民眾預做傳承規劃，或將財產委託給專業機構，依自己的想法分配，把財產留給珍愛的人，避免家庭紛爭。

獨老情況越來越多，可透過「退休安養信託」為自己建築保護傘，把資金交由金融機構專款專用，預先約定老後生活照顧細節，如給付費用給專業醫療機構、安養機構費用，並選擇值得信賴的親人或社福機構作為信託監察人，協助監督信託資產使用情況，避免未來生活無法自理或年老無法管理財產之情形，讓自己和家人都放心。