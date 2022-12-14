元大人壽守護保戶權益 榮獲BSI頒發資訊韌性卓越獎

為響應主管機關「金融服務業公平待客原則」，元大人壽致力提升客戶服務品質，落實永續服務理念。因應數位科技發展與精進，元大人壽一方面持續推動各項優化之行動方案，投入各項資源以加速數位服務轉型，一方面持續建置更嚴謹、安全的資訊防護系統，維護保戶各項權益。資安管理上的卓越表現，也讓元大人壽在2022年BSI國際資安標準管理年會上獲頒資訊韌性卓越獎。

BSI國際資安標準管理年會為國內組織強化資安意識、獲取國際標準新知與突破資安瓶頸的指標性活動之一，綜觀國內企業面臨數位轉型時刻，資訊安全面臨了前所未有的考驗與挑戰，為鼓勵更多企業強化資安管理，特於今年年會安排「卓越組織表揚典禮」，期許得獎企業持續為嚴謹的資安管理努力，發揮影響力，為台灣建構起數位信任生態系。

BSI國際資安標準管理年會表示，在全球趨勢及法規驅動下，資訊安全成為剛性要求，元大人壽建置資安管理系統多年，在良好的ISO27001資安管理的奠基下持續發展，陸續導入個資管理、服務品質及營運持續管理系統，加以整合運用應對混合式資安風險挑戰，以卓越的「綜效資安」策略提升「資訊韌性」，這也是元大人壽獲資訊韌性卓越獎的關鍵。

2020年疫情加速金融與保險業的數位轉型，資安風險議題亦擴大成為企業永續經營的重要指標，元大人壽以積極、正面由內而外的因應作為，持續以ISO 27001資訊安全及BS 10012個資保護標準完善組織風險管理，對外則以ISO 10002：2018客訴品質管理標準確保服務品質，提升客戶滿意度；在營運面，為降低各類災害事件對公司營運持續產生的未知威脅，元大人壽建立一套穩定的預防性制度及流程，成功取得營運持續管理系統ISO 22301國際標準驗證。持續獲得上述四項國際標準驗證，不僅是一種肯定，也希望可發揮企業影響力，樹立業界風險管理標竿，成為引領永續發展的典範。

一張保單代表著一份永續服務的承諾，元大人壽重視每位保戶的聲音，致力商品研發、服務與後勤支援數位化的同時，透過嚴謹的資安管理，讓保戶可以在快速、便捷完成契約變更或理賠申辦的同時，享有安心信賴的服務感受。