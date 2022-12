2022年富邦全球化講堂 蔡明忠：淨零需要共同實踐

極端氣候帶來的風險與影響日益嚴重,富邦今(14)日第七年攜手臺大風險中心舉辦富邦全球化講堂,以「淨零2.0X轉型加速行─邁向以人為本的公正轉型」為主題,富邦集團董事長蔡明忠致詞指出,氣候緊急時代已然到來,人類雖一直思索如何控制溫室氣體排放,以減緩地球暖化的速度,然而在已落幕的第27屆聯合國氣候變化大會中,國際社會對於減碳目標與實際作為仍存在極大分歧,依當前的暖化速度,在未來5-10年因氣候問題造成的重大風險與影響,將可能為地球帶來難以承受的衝擊與社會崩潰。

蔡明忠說,邁向淨零將是我們每一個人需要共同實踐的終極目標。富邦集團也深切感受到此議題的急迫性與重要性,並且展現積極行動力,號召各界重視永續議題,很榮幸邀集海內外眾多產官學界重量級領袖齊聚一堂,期盼藉由今日的交流,能汲取各方經驗、互相學習,攜手迎向淨零未來。

會議也邀請中央研究院院長廖俊智、經濟部次長曾文生、國家發展委員會副主委施克和、歐洲在臺商務協會聯合主席莊昇勳、法國在台協會經濟處處長楚安彥、資誠永續發展服務公司董事長李宜樺、首爾大學環境研究所教授尹順真Sun-Jin Yun、京都大學地球環境學堂副教授Gregory Trencher等海內外產、官、學專家領袖齊聚一堂,共同探討邁向零碳社會的國際趨勢以及可能面臨的困難與挑戰。

富邦全球化講堂首先由中央研究院院長廖俊智以「邁向淨零2.0 轉型加速行」為主題進行專題演講,強調經濟工具、政策誘因、政府治理、社會溝通與參與以及公正轉型等皆為達成2050零碳社會不可或缺的面向,同時,政府亦需逐步建立符合需求與發展方向之治理架構,適時建立溝通管道,納入多元視角與不同聲音,以期在打造零碳、綠色與永續家園的同時,維護轉型的公正性。

綜合座談則由資誠永續發展服務公司董事長李宜樺主持,經濟部次長曾文生、歐洲在臺商務協會聯合主席莊昇勳、法國在台協會經濟處處長楚安彥、首爾大學環境研究所教授尹順真Sun-Jin Yun等共同與談,分享各國與國際間的淨零經驗與策略,及淨零道路上所面對的挑戰。

下午場則由臺大風險中心主任周桂田及研究團隊分享由臺大風險中心發布的「台灣高碳排產業面對公正轉型意識調查」報告,此為針對我國公正轉型範疇的首次調查,將提供企業、學界、政府一個更宏觀的視角來看待台灣社會在淨零碳排上所面臨的挑戰,並邁向「以人為本的公正轉型」。接著將視角拉到國際經驗,由韓國首爾大學環境研究所教授尹順真Sun-Jin Yun從「韓國通往2050碳中和之路和韓國公正轉型挑戰」談起、日本京都大學地球環境學堂副教授Gregory Trencher接續分享日本經驗。緊接著由國發會副主委施克和、高雄市產業總工會總幹事葉品言分別從中央與在地角度,探討實踐公正轉型過程中所帶來的挑戰與機會。

富邦金控董事長蔡明興表示,富邦金控自2015年啟動「永續經營ESG願景工程」,積極推動企業永續轉型,並響應各大國際永續組織ESG作為,今年不僅成為碳核算金融聯盟(PCAF)、亞洲投資人氣候變遷聯盟(AIGCC)、1.5°C企業升溫目標(Business Ambition for 1.5°C)及奔向淨零行動(Race to Zero Campaign)等國際組織的一員,並參與氣候行動100+(Climate Action 100+)倡議,更正式成為RE 100會員,承諾2040年海內外營運據點全面使用綠電,以及通過科學基礎減碳目標(SBT)審查,設定亞洲金融業中最高的投融資部位減碳覆蓋率,以實際行動展現全速奔向綠色的決心。