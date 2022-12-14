中經院發布2022退休調查 年輕人投資ETF比重大幅成長

中華經濟研究院今（14）日發布「2022年國人安心樂活享退調查」，結果顯示民眾的退休規劃普遍準備不足，「退休金靠自己」 的意識雖有逐漸提升，但仰賴政府退休金仍然高於五成，不過年輕人對風險性資產的投資較以往更為主動積極，明顯提高對股市的關注度和參與度，對投資ETF比重大幅成長。

調查顯示，不論是已退休或未退休族群，在退休財務規劃及準備皆和預期有顯著落差。已退休族群平均累積690萬元退休金（不含房地產價值），平均預期需 964萬元才能安心退休；未退休族群平均累積250萬元退休金，平均預期需1,212 萬元才能安心退休。可見國人對於退休準備和其所預期的退休所需安全金額，仍有一段差距。

調查也發現，由於近年景氣充滿不確定性，且各項年金改革持續進行，促使國人更加重視投資理財，近年來退休金靠自己的意識逐漸提升。尤其觀察未退休族群可發現，以個人儲蓄為預期退休後主要收入來源，占比74.4%，其次為投資收入，占比61.7%，第三才是政府退休金，占比53.5%。

此外，調查顯示，在有投資規劃的未退休族群中，主要的理財工具依序為股票、ETF及儲蓄險，分別占65.8%、35.9%及32.8%。其中，以股票為主要投資理財工具的比重與往年調查結果相比大幅提升，尤其年輕世代在近兩年的增幅更加明顯，年輕族群投資心態較以往更為主動積極，對股市的關注和參與度明顯增加。

中經院院表示，調查亦發現，不論未退休或已退休族群，使用ETF進行投資理財的比重，皆呈現增加趨勢。其中，各族群皆以偏好投資「股票型ETF」為主， 其次為「主題型ETF」。此外，25至34歲的年輕族群投資ETF比重大幅成長，2018年至2020年皆維持在10%左右，2022年則高達近五成，為各年齡層中投資ETF比例最高的族群，可見年輕人對於ETF產品的接受度和使用其做為投資理財工具有明顯進步。

中經院並提出兩項建議，一是、逐步開放勞退自選平台的自主管理，透過政策工具的 優惠措施來鼓勵民眾作長期投資，以累積民眾退休金的成果。二是、因應不同年齡階段調整適當投資策略及理財商品組合，在投資產品方面，應加強針對年輕族群長期規劃的產品，建立年輕世 代即早開始為未來退休金做準備的觀念，透過長期紀律投資與時間複利效果累積資產。

上述調查是中華經濟研究院與富邦投信合作，針對不同世代在退休理財的態度規劃，進行「國人安心樂活享退調查」，以掌握台灣民眾在退休準備及財務需求的趨勢軌跡，了解國人是否已經妥善規劃退休生活。調查對象主要針對我國25歲以上民眾，在財務收支、退休準備、理財工具及預期偏好等四大面向，透過電話調查及網路問卷等方式進行抽樣分析。