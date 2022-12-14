凱基證券淨灘場次居金融業之冠 展現ESG永續行動力

凱基證券員工主動發起淨灘活動，今年全台淨灘場次創下國內金融業第一！凱基證券鼓勵員工持續關心環境及弱勢，根據環保署海岸淨灘認養系統資料顯示，截至今年12月初，同仁主動發起25場淨灘活動，共計430人參與，累積撿拾海洋廢棄物超過900公斤，足跡從新北萬里、宜蘭蘇澳、高雄旗津到屏東小琉球等地，都有凱基人淨灘的足跡，展現守護海岸線的熱心及行動力。

凱基證券表示，近年全球企業對於環境保護的意識提高，今年不僅規畫多元志工活動並鼓勵同仁積極參與，讓大眾關注弱勢及環境議題，期以善盡企業社會責任，更開設企業內部志工訓練線上講座，讓員工深入了解永續環境的重要性，除了與環保團體「海湧工作室」合作線上講座，透過專業課程讓同仁具體了解淨灘活動及認知海洋垃圾的重大威脅；也攜手農業社會企業平台「鄰鄉良食」，邀請績優青農分享關懷土地的友善農作方式，進一步舉辦多場「助小農下田去」志工活動，透過體驗農事的實際行動支持小農，也為綠化地球出一份力。

秉持「公平同理，待客如己」的服務理念，凱基證券亦與多家公益團體合作關心弱勢族群，連續兩年舉辦的「發票助憨兒」活動，凱基人協同家人一起捐發票幫助喜憨兒基金會，幫助憨兒擁有自力更生的機會，今年截至11月底已募集超過11萬張發票，募集數量跟去年平均相比大幅成長四倍；也長期合作愛盲基金會、有聲書協會協助盲人，凱基人今年捐出近500本書籍轉為盲人的愛心善款，也完成超過1,000本電子書編排，期盼幫助視障朋友重建人生；今年9月起更合作新北市玩具銀行，透過每月志工組團協助清潔、整理二手玩具，一起將愛心傳遞給弱勢及偏鄉孩童。

凱基證券從去年起更推動「志工假」制度，除了讓員工透過親自參與志工活動的過程，理解永續的重要性；更打造出「首選雇主」的工作環境，讓員工可以樂於參與志工活動，凝聚對公司的向心力，同時在職場上展現更優質的服務，期能幫助客戶迎向富足未來，落實品牌宣言「致力于您的富足人生」。