現金大減衝擊流動性？大型壽險業喊免驚：是假議題

壽險業現金水位大降引發外界關注，大型壽險積極調整外，也同聲強調流動性無虞。其中，龍頭國泰人壽短短兩個月約當現金暴增逾1,200億元，至11月底約當現金上升至2,868億元，占總資產比率也拉高至3%以上，流動性良好無懸念，中壽也增加兩成，來到近900億元的安全水位，台壽現金水位維持穩定，並經內部精算不會有流動性疑慮。

根據前三季季報，整體壽險業現金與約當現金總額，九個月來大幅下滑了6,400億元，大型壽險約當現金水位也全面大減，引起市場對壽險流動性問題的擔憂。不過，多家大型壽險業者強調，約當現金的數字下降，不等於實質上真的會有流動性問題，因為壽險業的資產很多，處分資產挹注流動性不難，壽險公司會精算未來潛在解約或到期保單的現金流，提早預作流動準備，一時的約當現金數字，不能解讀為有流動性問題。

國壽副總經理林昭廷指出，國壽早在數月前就關注流動性，對資產積極汰弱留強，至11月底現金約當現金水位已經回升到2,868億元，也就是比第3季底的水位大幅增加了超過1,200億元，占總資產的比率也回升到較為理想的3%以上水準，未來也將維持在此一水準之上。

林昭廷並強調，網路有流傳資料顯示國壽9月底現金低於千億元，是沒有把海外現金計入的錯誤數字，外界關注壽險流動性並指向進行資產重分類可能影響現金流，但國壽資產重分類前就一直對流動性等各項財務指標預做準備，積極調整資產，且重分類後在AC（按攤銷後成本衡量的金融資產）項下債券比重也低於九成，不會有流動性問題。

中壽近兩個月的現金約當現金水位也比第3季底上升了兩成，來到接近900億元，重分類後AC債券比例九成多。不過，中壽強調，公司向來定期評估未來的現金流量，目前的現金水準絕對在安全水位。

中信金（2891）副總經理高麗雪指出，中信金旗下台壽的現金與約當現金水準目前維持穩定，並沒有大幅改變。不過，在金管會政策放寬對壽險美元保單的銷售與減少解約都有很大幫助，因此不致有流動性問題，台壽也隨時精算現金流變化，可以確定不會有流動性疑慮。

南山人壽也表示，目前不論解約或理賠支出都和過去水準差不多，並未有異常現象，資產面要因應短期資金需求仍非常充裕無虞，所以沒有產生流動性問題。