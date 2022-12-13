金融市場處於三高環境 專家建議這樣投資布局

2022年即將步入尾聲，回顧今年金融市場首要關鍵字，非「升息」兩字莫屬。在美國快速且大幅的升息衝擊下，今年債券價格大幅修正，目前已經明顯折價，債券投資買點浮現，其中短年期非投資級債因同時具備利率敏感度低、高殖利率與基本面佳等優勢，成為三高環境下的收益首選。

將於20日募集的路博邁美國短年期非投資等級債券基金經理人鄭吉良表示，儘管美國通膨已有觸頂跡象，但距離理想通膨水準2%，仍有一段不小差距。短期來說，貨幣政策難以輕易放鬆，聯準會啟動降息的時間點仍然遙遠。因此，金融市場仍將有一段時間處於高通膨、高利率與高波動的三高環境中。

至於投資人在三高環境下應如何投資? 鄭吉良說，短年期非投資等級債券，不論是利率與信用風險都相對低，加上波動度近似投資等級債，抗震效果佳，以及殖利率處於相對高水位，因此成為當前兼顧收益以及抗波動的投資利器。

鄭吉良指出，短年期非投資等級債券年期雖短，但殖利率卻極有吸引力，相較過去十年平均約4.89%，目前殖利率達8.4%。此外，短年期非投資等級債券因為距到期日近，除了投資掌握度更高外，利率敏感度也較低，即使面對市場擾動，價格走勢也能相對平穩，因此波動度遠低於整體非投資等級債券。

過去市場經驗顯示，短年期非投資等級債券的長期表現相對穩健，自2007年指數成立以來，僅發生過三次單年度負報酬，分別是2008年，2015年以及今年。且指數從未連續兩年負報酬，並在報酬翻正後的上漲動能常相對強勁，長期投資人並不太需要擔心進場時間點。

未來投資布局上，鄭吉良表示，除聚焦美國外，並採取主動配置，透過紮實的信用分析降低潛在風險。產業配置則側重相對不受通膨影響，以及長期營業收入穩健的類別。