證交所前進明新科技大學 辦理校園專題講座

臺灣證券交易所13日前進明新科技大學，辦理今年度第3場金融教育系列校園講座，邀請知名財經主播與年輕學子分享理財經驗，協助年輕族群建立投資紀律並加強風險意識，會場學生踴躍參與，現場氣氛十分熱絡。

針對近來投資人開戶年輕化，金管會主委黃天牧曾表示，台灣資本市場年輕人在股市開戶人數節節上升，全世界投資人結構也趨年輕化，但天下沒有絕對的「順風順水」，要做好承擔風險的準備。

為響應金管會強化年輕人投資教育，證交所去年規畫系列實體校園講座，從北至南共辧理4場次，每場次均達百人以上出席人數，反應熱烈。今年持續與各大專院校合辦講座，以達深耕校園的投資人教育宣導。

證交所副總經理謝俊欽致詞時指出，統計資料顯示，從投資人年齡觀察，各年齡層開戶人數占人口比重普遍提高，尤其是 20 至 30 歲年輕族群大幅成長。在股市波動的同時，也伴隨著投資風險，所以強化理財商品知識，了解自己的性格以及風險屬性，格外重要。

謝俊欽提醒年輕人慎防社群媒體金融詐騙訊息，勿輕信跟風，衡量自身風險承擔能力，才能有效降低投資及交易風險。證交所一直以來，宣導正確投資及防範投資詐騙等觀念，希望透過多元的教育推廣及宣導管道，健全年輕人投資理財觀念並且強化風險意識。

證基會副總經理王牲表示，低利率時代，人人都應具備投資理財的基本知識技能，期許同學能夠從求學階段就開始學習證券知識，為了將來能夠有理想的生活而努力。並提醒投資理財前，需注意相關投資風險以維護自身投資權益及保障財產安全。

明新科技大學校長劉國偉指出，本次的講座，目的是為了提升同學對金融專業知識的認知。理財是一門深奧的學問，鼓勵同學及早學習理財規畫，才能對未來的生活做好完善的規劃，感謝證交所舉辦金融教育講座，並勉勵同學應提早開始學習理財投資知識。

本次專題講座活動邀請知名財經主播曾鐘玉主講，並分享投資理財的重要性，及在學習投資前的應注意事項，並強調投資人要有正確的理財規劃，在未來的投資道路上才能步步為「贏」，創造自己的理想人生。曾鐘玉分享自己投資、理財心法，也希望年輕人、小資族能一步一步實現財富自由。

證交所為健全年輕人投資風險觀念，規畫金融教育系列校園講座，前進各大專院校，邀請財經名人與年輕學子談投資、講風險，及分享自身的投資經驗與建議，提供年輕人必學的投資心法及必知的投資風險，會中並安排與師生面對面座談，暢談如何認識投資風險及掌握市場趨勢。

證交所陸續於各地辦理金融教育系列校園講座，來不及現場參與的年輕朋友，最完整的內容都在證交所WebPro3.0影音傳播網（網址：https://webpro.twse.com.tw/webportal/schedule/），及「瘋存股想入股 宅在家學習網」（網址：https://shl.twse.com.tw/）原音重現。